Отпуск дорожает: во сколько обойдется бюджетный отдых за границей?

"В этом году отпуск обойдется нам дороже", - не скрывает организатор путешествий Римвидас Ширвинскас-Макалюс, руководитель туристического агентства Makalius.lt. Тем не менее, он спешит успокоить: альтернатива литовскому взморью и непредсказуемой погоде однозначно найдется и платить за это последние центы не придется.

"Вообще говоря, самые низкие тарифы на путешествия из года в год практически не меняются, например, в этом году отдых в Турции можно было купить и за 149 евро. Это для тех, кто не нуждается в удобствах, кому просто нужен дешевый полет и проживание в обычных апартаментах".

Тем не менее, большинство литовцев проявляют интерес к более качественным, дорогим отелям, к более дорогим путешествиям. Все чаще они требуют особого расположения - только на берегу моря, а если надо перейти через дорогу (до моря — DELFI), то уже не подходит, и так далее. Так что я могу констатировать тот факт, что мы поумнели и научились выбирать для себя подходящий отдых", - с некоторой гордостью говорит Р. Сирвинскас.

Руководитель отдела по связям с общественностью и маркетингу туроператора Tez Tour Инга Аукштуолите утверждает, что цены на туры остаются практически неизменными, хотя отмечается некоторая тенденция роста:

"Небольшой рост ощущается по европейскому и болгарскому направлениям, но это последствия начавшихся в прошлом году процессов, когда по политическим причинам изменились приоритеты туристов".

Генеральный директор туроператора Novaturas Линас Алдонис желающим сэкономить советует интересоваться турами как можно раньше и планировать летний отпуск заранее: "Мы всегда подчеркиваем своим клиентам, что в связи с предложением самой лучшей цены о своем отдыхе лучше позаботиться заранее. По мере приближения летнего сезона цены на отели растут".

По его словам, на цены на отдых влияет и фактор интереса клиента к конкретному направлению.

"Так, например, такие направления, как Италия, Португалия или Испания в летний сезон встречают, имея высокую занятость, естественно, что из-за высокого спроса также растут и цены. Это особенно верно в отношении островов, где количество мест ограничено. Если клиенты поспешат, то еще могут найти действительно хорошие предложения на отдых на греческих островах, таких как Крит или Родос", - говорит он.

Лидеры по-прежнему популярны

Как и в предыдущие годы, в этом году семьям с детьми, в тройку наиболее привлекательных в теплое время года направлений попадают Турция, Греция и Болгария. Это подтверждают представители всех туроператоров.

Р.Сирвинскас не сомневается: эта последняя страна, безусловно, лучший выбор для средней литовской пары или семьи с двумя детьми, если они хотят хорошо отдохнуть, что-то посмотреть и остаться в рамках бюджета.

"Болгария - отличная альтернатива литовскому побережью, особенно для тех семей, которые не говорят по-английски, не решаются ехать куда-то далеко или не хотят ехать в Турцию. Это отличное направление уже второй сезон, и действительно - золотые песчаные пляжи, кристально чистая вода, соотношение цена-качество гостиниц, отличные. В этом году Болгария по ценам опережает даже Турцию", - говорит он.

В Болгарии известного путешественника удивило и то, что здесь каждый может найти то, что ищет. Ищущим покоя, семьям идеально подойдет частный курорт Албена, а желающим весело провести время и погудеть - Солнечный берег.