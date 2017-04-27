Отопительный сезон завершится только в мае

В этом году отопительный сезон в Литве будет рекордно длинным. В Клайпеде в 2010 г. отопление отключили 26 апреля, это был рекордно долгий сезон. Чиновники считают, что в этом году отопление отключат не раньше мая, пишет Vakarų ekspresas.

В соответствии с требованиями официально конец отопительного сезона объявляют, когда три дня подряд среднесуточная температура составляет 10 и больше градусов.

Представитель Клайпедской мэрии Альгис Гайжутис заметил, что в ближайшие дни такой благодати не ожидается. По самым оптимистическим прогнозам, потеплеет на первой неделе мая.

"На этой неделе отопление точно не выключат. Соберемся после долгих выходных, 2 мая, и посмотрим, что будет с погодой, тогда примем решение", - сказал он.

В последние два десятилетия отопительный сезон в Клайпеде завершался в середине или конце апреля.

К примеру, в прошлом году отопление отключили 14 апреля, а вот принадлежащие мэрии ведомства отапливали дольше - до 3 мая.

"Часто бывает, что в школах и детских садах, в других учреждениях отопление отключают позже, чем в домах. В прошлом году эта практика оправдала себя, поскольку после отключения отопления внезапно похолодало", - сказал Гайжутис, заметив, что и в некоторых домах по просьбе жителей в прошлом году снова было включено отопление.

В этом году, по его словам, практически не поступают заявки от жителей с просьбой об отключении отопления. Жители в Литве могут сами просить об отключении отопления, для этого надо собрать подписи большинства жителей (50%+1) и соблюдать гигиеническую норму - в помещении не должно быть ниже 18 градусов тепла.