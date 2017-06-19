С 15 июня мобильного роуминга в странах Европейского союза больше не существует. Однако, как это часто бывает с правилами, которые затрагивают интересы сотен компаний и миллионов людей в десятках странах мира, в них есть масса оговорок и "да, но".
При первом приближении правила отмены роуминга в ЕС просты и понятны — пользуйся мобильным телефоном в любой стране содружества, при этом плати столько же, сколько платишь в "домашней" сети. По большому счету так оно и работает, однако правила Европейского союза не только накладывают на мобильных операторов обязанности, но и наделяют их отдельным правами. В основном — правами брать с потребителей деньги в определенных ситуациях. Когда, в каких и сколько? Давайте разбираться.
- 1. Отмена роуминга в ЕС: тонкости, незнание которых будет стоить вам денег
- 2. 1. Понятие "роуминг" не исчезло и за него могут брать деньги. Сколько?!
- 3. 2. Чтобы нарушить правило "честного использования" роуминга, нужно выполнить два условия
- 4. 3. Интернет в роуминге вовсе не безлимитный, он может стоить денег
- 5. 4. Тарифные планы не обязаны включать в себя бесплатный роуминг
- 6. 5. Работающие за границей должны выполнять одно простое правило
- 7. 6. Роуминг во время путешествия на корабле или самолете — есть тонкости