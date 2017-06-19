Отмена роуминга в ЕС: тонкости, незнание которых будет стоить вам денег

 (1)
rus.DELFI.lv
понедельник, 19 июня 2017 г. 11:16
1 7
1. Понятие "роуминг" не исчезло и за него могут брать деньги. Сколько?!
С 15 июня мобильного роуминга в странах Европейского союза больше не существует. Однако, как это часто бывает с правилами, которые затрагивают интересы сотен компаний и миллионов людей в десятках странах мира, в них есть масса оговорок и "да, но".
© DELFI / Kiril Čachovskij

При первом приближении правила отмены роуминга в ЕС просты и понятны — пользуйся мобильным телефоном в любой стране содружества, при этом плати столько же, сколько платишь в "домашней" сети. По большому счету так оно и работает, однако правила Европейского союза не только накладывают на мобильных операторов обязанности, но и наделяют их отдельным правами. В основном — правами брать с потребителей деньги в определенных ситуациях. Когда, в каких и сколько? Давайте разбираться.


1 7
1. Понятие "роуминг" не исчезло и за него могут брать деньги. Сколько?!
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Бизнес

Отмена роуминга в ЕС: тонкости, незнание которых будет стоить вам денег (1)

Отмена роуминга в ЕС: тонкости, незнание которых будет стоить вам денег
С 15 июня мобильного роуминга в странах Европейского союза больше не существует. Однако, как это часто бывает с правилами, которые затрагивают интересы сотен компаний и миллионов людей в десятках странах мира, в них есть масса оговорок и "да, но".

На отдых в литовские усадьбы все чаще приезжают туристы из Латвии (6)

Dzūkijoje Nojaus laivo sodybą įkūręs verslininkas tikisi panašia veikla užsiimti ir Didžiojoje Britanijoje
Предприниматели отмечают, что в литовские усадьбы сельского туризма все чаще приезжают отдыхающие из Латвии. Наибольший рост наблюдается в Аникщяй, пишет LRT.lt.

В Вильнюсе через улицу Нарбуто планируют построить виадук (8)

В Вильнюсе через улицу Нарбуто планируют построить виадук
Вильнюсская мэрия ищет подрядчика, который спроектировал бы и построил виадук через улицу Нарбуто.

Дом в Литве можно купить за смехотворные деньги (68)

Pigiausi namai Lietuvoje
Для литовцев свой дом очень важен. Однако не все дома удается продать.

Украина рассматривает возможность присоединиться к Rail Baltica (38)

Rail Baltica map in the Latvian
Украина рассматривает возможность в будущем присоединиться к проекту железнодорожной колеи европейского типа Rail Baltica, который реализуют Балтийские страны, заявил в пятницу в Вильнюсе министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.
Facebook друзья
Rambler's Top100