Отмена роуминга в ЕС: тонкости, незнание которых будет стоить вам денег

С 15 июня мобильного роуминга в странах Европейского союза больше не существует. Однако, как это часто бывает с правилами, которые затрагивают интересы сотен компаний и миллионов людей в десятках странах мира, в них есть масса оговорок и "да, но".