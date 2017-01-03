Отмечают хитрость торговцев новыми квартирами

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ru.DELFI.lt
вторник, 3 января 2017 г. 08:18
Рынок недвижимости удивляет не только нескончаемостью новых проектов, но и активностью покупателей. Создается впечатление, что покупают все подряд и по любым ценам.
© DELFI (A.Ufarto nuotr.)

Однако за красивым фасадом многоквартирного дома может скрываться и не всегда известная новому покупателю правда.

"Солнечный воскресный день мы провели в доме Леванду, где свое будущее жилье осмотрели люди, покупавшие квартиры еще до начала строительства", – сказано на профиле строящегося дома Facebook. Дом находится в Перкункемисе, Вильнюс.

Дом еще не достроен, а на 8 этаже уже зарезервировали две квартиры (134,47 кв. м.). Удивляет, что не в центре, а рядом с оживленной Западной объездной дорогой квартира с террасой стоит больше 200 000 евро. Рядом со стоимостью резервации другой квартиры на сайте указан 0.

Портал DELFI связался с продавцами и сказал, что интересуется квартирой на 8 этаже, на что получил ответ, что квартиру для себя зарезервировал строитель дома. Подтвердили и сумму - больше 200 000 евро.

Аналитик компании Inreal Робертас Жулпа отметил, что за такую цену в похожем месте можно купить полностью оборудованный коттедж.

"Во время длительного наблюдения за рынком можно заметить хитрости, к которым прибегают участники рынка, они отмечают квартиры как проданные или резервированные, а потом возвращают их на рынок", – сказал специалист.

Жулпа назвал несколько причин для таких уловок.

"В первую очередь хотят продать самые непривлекательные квартиры, неликвидные, поэтому привлекательные (по площади, положению) отмечают как проданные или резервированные. И только когда продают все или часть непривлекательных квартир, начинают продавать привлекательные", – сказал собеседник.

Вторая причина, по мнению аналитика Inreal, - для повышения привлекательности проекта и давления на потенциальных покупателей, чтобы они купили квартиру в их проекте.

"В противном случае приглянувшаяся квартира будет "продана", – прибавил он.

Эксперт Ober-Haus Марюс Чюлада сказал, что это не новая практика, ее пользуются уже давно. Он согласен с мнением Жулпы, что строители стараются попридержать более привлекательные квартиры.

Глава Департамента оценки и исследований рынка Ober-Haus Саулюс Вагонис рассказал, что в кризис в Риге строители с трудом продавали новые квартиры - домов построили много, а покупателей не было.

"Были такие варианты, когда строительная компания, чтобы жители не боялись покупать квартиры в пустых домах, вечером зажигали в них свет, чтобы казалось, будто там живут люди", – рассказал собеседник.

Вагонис, комментируя ситуацию на рынке в Вильнюсе, заметил, что спрос все еще растет: "Если посмотреть сколько продали в 2015 году новых квартир, и в прошлом за три квартала, то уже продано столько, сколько за весь год до этого".

По подсчетам аналитиков Ober-Haus, в прошлом году за этот период продали около 3300 квартир, а за весь 2015 – 3200 квартир.

Однако специалист отметил, что растет и предложение: в 2015 г. построили около 3600 новых квартир, а в 2016 г. - около 3900 квартир.

На вопрос, есть ли из чего выбирать покупателю, Вагонис ответил: "И да и не совсем. Если посмотреть, что осталось в построенных домах, то большого выбора нет. Больше выбор – в проектных домах или таких, которые еще не достроены. Если говорить о выборе в домах на чертежах - там выбор большой".

Аналитик Inreal Жулпа подсчитал, что сейчас в столице есть 3900 непроданных квартир новой застройки. По его словам, в начале 2016 года их было 4200. Он заметил, что в этом году в столице должны продать около 4100 квартир.

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