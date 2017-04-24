Отказ от налоговых льгот привел бы к росту самых небольших зарплат

Из-за наличия различных налоговых льгот в бюджет в этом году поступит на 1 млрд. евро меньше,или почти на 10% меньше. По подсчетам экономиста Гитанаса Науседы, только отказ от льготы на меченую солярку позволил бы сравнять необлагаемый налогом минимум (ННМ) с минимальной зарплатой.

По данным Минфина, в 2017 г. из-за налоговых льгот бюджетные поступления будут примерно на 1 021,3 млн. евро меньше.

Это значительная сумма, поскольку весь бюджет государства и мэрий составляет 9 997 млн. евро.

По прогнозам министерства, больше всего не получат подоходного налога (ПН) – 533,1 млн. евро. Налог на прибыль и акцизы в 2017 г. будут меньше на 192 и 178,2 млн. евро. Сборы НДС за счет льгот будут на 118 млн. евро меньше.

В общей сложности действуют 43 налоговые льготы (в это число не входит льготный НДС на отопление, который перестанет действовать с 1 июня).

Дороже всех льгот обходится применение годового необлагаемого налогами минимума (ННМ) – 290 млн. евро. На втором месте – освобождение от акцизов дизельного топлива, которое используют в рыбоводстве и сельском хозяйстве (87,1 млн. евро). Самая дешевая льгота - на биотопливо, которая составляет 0,1 млн. евро.

В плане правительства Саулюса Сквернялиса числится пересмотр действующих льгот и отказ от тех, которые не приносят желаемой пользы, которые неэффективные и социально несправедливы.

Экономист в свое время сказали DELFI, что это одна из важнейших задач новой власти.

Старший экономист банка Swedbank Нериюс Мачюлис, ознакомившись со списком льгот, сказал, что не завидует тому, кто должен решать, какие из них можно убрать.

"Каждая группа общества, пользующаяся льготами, найдет аргументы в пользу сохранения льготы. Судя по ярому сопротивлению при решения, например, вопроса доступности алкоголя, думаю, этот проект будет бесплодным", – сказал он.

По словам советника президента SEB Науседы, должны быть ясные критерии определения пользы льгот, тогда можно решать, полезны они или нет.

"Важнейший критерий целесообразность – что она должна дать. Второе – не пользуются ли льготой те люди, которые не планируют предоставлять услуги обществу. Закон обходят и лазейками пользуются, а льгота не достигает цели", – сказал он DELFI.

Говоря о льготном НДС, экономист обратил внимание на то, что Литва одна из стран, которая меньше всего пользуется такими льготами.

"Однако от льготного НДС на отопление можно отказаться, поскольку у нас есть механизм компенсаций", – сказал Науседа.

"Говоря о комплексе мер, так или иначе связанных с сельским хозяйством, хочешь - не хочешь, обращаешь внимание на меченую солярку и ее освобождение от акциза. Сумма большая (87,1 млн. евро)", – сказал Науседа.

Он подсчитал, что если эти деньги получить, то можно ННМ (сейчас 310 евро) увеличить до минимальной зарплаты (380 евро).

"Грубо говоря, примерно то на то получится", – сказал экономист.

Науседа заметил, что в Литве тариф меченой солярки, по сравнению с другими странами ЕС, самый низкий, намного меньше, чем в Латвии и Эстонии.

"Вопрос - нет ли злоупотребления этим тарифом, поскольку трудно сказать, не заливают ли эту солярку в какой-либо автомобиль, который не имеет ничего общего с сельским хозяйством. Я вообще считаю, что пришло время серьезно поговорить об этих исторически сложившихся льготах для сельского хозяйства, отвечают ли они реальности, принципу равного налогообложения", – сказал Науседа.

Экономист банка Nordea Жигимантас Маурицас сказал, что основная функция льгот должна быть социальной – снижать неравенство.

"В данном случае низкий акциз на меченую солярку эту функцию не выполняет, поскольку им пользуются все фермеры: и те, кто работает прибыльно, и те, для кого эта льгота жизненно необходима", – сказал Маурицас.

Он сказал, что ННМ - приме, какими должны быть льготы.

"Часть стран, например, Ирландия, Австралия, Новая Зеландия, даже применяют отрицательный тариф. Если человек работает, воспитывает двоих детей, то государство доплачивает ему 20% зарплаты, чтобы он не жил на пособия", – сказал DELFI экономист.

Он также сказал, что сейчас главное, чтобы правительство не ввело новые льгот.

"К примеру, льготный НДС на продукты питания, поскольку тогда льготой смогут пользоваться все, не только те, кто в этом нуждается. И необязательно цены снизятся на столько, на сколько хотят. Поскольку еду покупают все, и богатые и нет, эта льгота не имеет смысла", – сказал Маурицас.