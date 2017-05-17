Отдыхающих в Паланге ждут новшества

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ru.DELFI.lt
среда, 17 мая 2017 г. 14:02
Уже этим летом на ул. Витауто в Паланге автомобили будут ездить лишь в одном направлении – со стороны Швянтои в сторону Клайпеды. Перемены коснутся и велосипедистов – для них будет выделена отдельная полоса с разметкой для движения в обоих направлениях.
Eismo reguliavimas centrinėje Palangos gatvėje netrukus pasikeis
© DELFI / Karolis Bakūnas

После осуществления этого решения центр города станет удобнее и чище.

О снижении потока автомобилей в городе и о необходимости поощрения велосипедистов в Паланге начали говорить уже несколько лет назад. Первым делом из центра Паланги убрали автовокзал. Следующий шаг будет сделан в ближайшее время – введут одностороннее движение на ул. Витауто. Вторая полоса будет отдана велосипедистам. Это предложение было одобрено весной 2016 года, с тех пор делалось все, чтобы осуществить эти перемены.

Цель перемен - не только ограничение движения автомобилей, но и снижение уровня загрязнения воздуха, а также выделение пространства для велосипедистов.

Представитель Palangos komunalinis ūkis Константинас Скерус сказал, что одностороннее движение на ул. Витауто в первую очередь обеспечит большую безопасность участников движения.

Правда, это изменение коснется не всей ул. Витауто, а ее части от ул. Друскининку до ул. С.Даряус ир С.Гирено.

Новый порядок начнет действовать с июня этого года.

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Отдыхающих в Паланге ждут новшества (15)

Eismo reguliavimas centrinėje Palangos gatvėje netrukus pasikeis
Уже этим летом на ул. Витауто в Паланге автомобили будут ездить лишь в одном направлении – со стороны Швянтои в сторону Клайпеды. Перемены коснутся и велосипедистов – для них будет выделена отдельная полоса с разметкой для движения в обоих направлениях.

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