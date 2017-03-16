Осторожно: распространяется вирус, пользующийся брендом Maxima

Компания Maxima LT информирует, что в интернете и в социальных сетях быстро распространяется вирус, в котором незаконно используется бренд Maxima.

Компания предупреждает, что потребителей незаконно приглашают принять участие в игре и выиграть купоны достоинством в 150 евро. Maxima LT не является организатором этой игры и предупреждает жителей не раскрывать свои данные, не переходить по ссылке и не подключаться иным способом.

Ложная информация распространяется как вирус: она открывается как отдельное окно или появляется как информационное окно в социальных сетях во время переписки.

Maxima, virusas © Bendrovės archyvas

Вероятно, что путем заполнения анкет мошенники собирают данные и распространяют ложную информацию контактам этого человека.

Maxima информирует, что обо всех играх, организуемые ТЦ, и акциях информируют на официальном сайте, в разделе "Тематические акции" (Teminės akcijos).

Там же объявляют и фамилии победителей всех игр, их также всегда информируют лично, указывая, как получить призы.

Распространяемая в данный момент информация - это не организованная компанией Maximа игра, а вирус, который пользуется брендом компании", – сказал представитель Maxima LT Яунюс Шпакаускас.

Если у вас возникли вопросы, звоните по бесплатному номеру 8 800 20050 (8-22 ч.) или пишите по эл. почте info@maxima.lt.