Ошибка при переводе денег может вылететь в копеечку

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ru.DELFI.lt
пятница, 21 июля 2017 г. 09:03
Наверное, каждый при переводе денег через Интернет, хоть один раз в их жизни задавался вопросом, не допустил ли он ли ошибку и правильно ли перевел сумму адресату. При допущении ошибки возврат переведенных денег может быть гораздо сложнее и дороже, чем кажется на первый взгляд.
© DELFI / Šarūnas Mažeika

В этом смогла убедиться директор компании Vilkas Жанета Паулаускайте. По ее словам, в прошлый четверг во второй половине дня она подключилась к банковскому счету компании и по ошибке перевела 2 000 евро другой компании. Сразу после этого она спохватилась и через систему оформила запрос на отмену неправильного платежа.

«Мы сразу же позвонили в информационный центр банка по контактному номеру и попросили задержать платеж для отмены и возврата денежных средств на банковский счет. Предоставленная по телефону информация меня не удовлетворила, как и сама банковская процедура — сначала отправить перевод из банка, а уже затем прояснять ситуацию», - говорит женщина.

Желая узнать, когда будут возвращены деньги, она от банка точного ответа не получила. Однако на следующий день она получила уведомление о том, что с ее счета будет списано 10 евро - сбор за возврат средств на счет. Это было сделано в тот же день.

«Еще один звонок был на следующее утро, работница банка объяснила, что запрос был зарегистрирован, а когда будут возвращены деньги, пока неясно - возможно, в течение нескольких дней, возможно, в течение нескольких недель, а может быть, через месяц. Я очень недовольна сложившейся ситуацией, я не раз не сотрудникам банка сказала, что средства столь необходимы для осуществления платежей по страхованию и если произойдет авария, то ущерб будет намного существеннее», - говорит Жанета Паулаускайте.

В присланном в редакцию DELFI комментарии Nordea в частности говорится:

«Мы приносим извинения клиентке в связи с неудобствами, но вместе с тем хотим отметить, что при совершении платежной операции очень важно, чтобы клиенты при подтверждении платежа тщательно проверили все детали оплаты, самое главное - получателя платежа и сумму перевода. Все утвержденные платежи осуществляются автоматически, а все сделанные до 15.30 час. в другие банки переводы осуществляются в тот же день».

В банке отмечают, что были сделаны все действия, необходимые в ходе данной процедуры, а когда конкретно будут возвращены деньги, зависит от внутренней процедуры банка, в который был совершен перевод.

Осуществляющий надзор на банками Литвы Центробанк Литвы также не указал, в какой максимальный срок должны быть возвращены деньги при совершении ошибочного платежа или какое максимальную количество сумму, возможно, придется платить за эту услугу.

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Бизнес

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Ошибка при переводе денег может вылететь в копеечку
Наверное, каждый при переводе денег через Интернет, хоть один раз в их жизни задавался вопросом, не допустил ли он ли ошибку и правильно ли перевел сумму адресату. При допущении ошибки возврат переведенных денег может быть гораздо сложнее и дороже, чем кажется на первый взгляд.

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