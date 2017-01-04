Orlen Lietuva: изменения в ж/д компании Lietuvos gelezinkeliai могут положить конец спорам

"Ожидания нашей компании не изменились - мы надеемся получить предложение Lietuvos gelezinkeliai, приближенное к ценообразованию с другими клиентами, надеемся на надлежащее внедрение европейских установок, а также на решение спора по поводу ветки в Ренге", - сказал представитель по связям с общественностью Orlen Lietuva Томас Дигайтис.

Lietuvos gelezinkeliai сообщила, что отменяет предоставленные клайпедской стивидорной компании исключительные условия для перевозок. Глава ж/д компании Мартас Бартушка выразил удивление тем, что Klasco получила скидки, а крупнейший клиент - Orlen Lietuva нет.

Свое удивление этим в среду в интервью выразил и министр коммуникаций и транспорта Рокас Масюлис.

М. Бартушка в середине декабря, когда он только возглавил Lietuvos gelezinkeliai, говорил, что приложит усилия для завершения споров с Orlen Lietuva по поводу разобранной железнодорожной ветки в Регне (Латвия) и тарифов на перевозку грузов. Р. Масюлис ранее в интервью BNS выразил мнение о том, что конфликт с Orlen является недоразумением или нежеланием договориться.

В этом году компании уже дважды пытались договориться о тарифах на перевозку грузов, однако, как весной, так и осенью переговоры не увенчались успехом. По сообщению представителей Литвы, Orlen требовал в течение 9 лет (2016-2024) предоставить скидки более чем на 200 млн. евро, однако, по словам бывшего министра коммуникаций и транспорта, эта сумма слишком далека от компромисса.

Orlen Lietuva и Lietuvos gelezinkeliai расходятся во мнениях по поводу подписанного в 2009 году договора о грузоперевозках, который действует до 2024 года.

Orlen не раз критиковала неудобную логистики в Литве, отношения с Lietuvos gelezinkeliai выясняет в судах, компания также инициировала расследование Еврокомиссии по вопросу разобранного участка железной дороги в латвийскую Ренге.

Orlen Lietuva в 2008 году обратилась в Еврокомиссию по поводу разобранной ж/д ветки.