Orlen Lietuva будет грузить продукты на автоцистерны в Клайпеде

BNS
среда, 22 марта 2017 г. 14:00
Контролируемый крупнейшим польским нефтеконцерном Orlen литовский НПЗ Orlen Lietuva будет грузить произведенный в Мажейкяй и доставленный по железной дороге бензин в автоцистерны в Клайпеде - на обновленной погрузочной площадке компании перевалки нефтепродуктов Klaipedos nafta.
Klaipėdos uostas
© Asmeninio albumo nuotr.

Klaipedos nafta сообщила, что подписала новый долгосрочный договор с Orlen Lietuva, в котором до 2024 года обязалась переваливать через терминал нефтепродукты на танкеры.

До сих пор бензин и дизпопливо для своих клиентов в Литве Orlen Lietuva распределяла на находящемся в Каунасе терминале Okseta, принадлежащем семье Ивана Палейчика.

В феврале Klaipedos nafta подписала подобные договора с управляющей сетью АЗС финского капитала Neste Lietuva и лидером розничной торговли горючим в Литве - компанией Viada LT, находящейся в управлении семьи И.Палейчика.

После того, как Klaipedos nafta реконструировала площадку терминала (работы стоили 2,5 млн. евро), на терминале одновременно можно загрузить до 4 автоцистерн.

BNS
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Бизнес

Orlen Lietuva будет грузить продукты на автоцистерны в Клайпеде

Klaipėdos uostas
Контролируемый крупнейшим польским нефтеконцерном Orlen литовский НПЗ Orlen Lietuva будет грузить произведенный в Мажейкяй и доставленный по железной дороге бензин в автоцистерны в Клайпеде - на обновленной погрузочной площадке компании перевалки нефтепродуктов Klaipedos nafta.

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