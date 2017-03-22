Orlen Lietuva будет грузить продукты на автоцистерны в Клайпеде

Klaipedos nafta сообщила, что подписала новый долгосрочный договор с Orlen Lietuva, в котором до 2024 года обязалась переваливать через терминал нефтепродукты на танкеры.

До сих пор бензин и дизпопливо для своих клиентов в Литве Orlen Lietuva распределяла на находящемся в Каунасе терминале Okseta, принадлежащем семье Ивана Палейчика.

В феврале Klaipedos nafta подписала подобные договора с управляющей сетью АЗС финского капитала Neste Lietuva и лидером розничной торговли горючим в Литве - компанией Viada LT, находящейся в управлении семьи И.Палейчика.

После того, как Klaipedos nafta реконструировала площадку терминала (работы стоили 2,5 млн. евро), на терминале одновременно можно загрузить до 4 автоцистерн.