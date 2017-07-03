Опять не работает смычка NordBalt

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BNS
понедельник, 3 июля 2017 г. 09:14
Электросмычка Литвы со Швецией в очередной раз не функционирует, предположительно, из-за неисправности кабеля.
NordBalt kabelį tiesiantis laivas
© Bendrovės nuotr.

На бирже электроэнергии Nord Pool сообщили, что неисправность кабеля возникла в воскресенье утром, устранить её планируется в течение недели - до полуночи следующего воскресенья.

Представитель Lietuvos energijos gamyba Валентас Невера BNS сказал, что после отключения смычки в воскресенье был включен резерв гидроаккумуляционной электростанции в Круоняй.

"Всего он работал 5 часов", - отметил BNS Невера.

В связи с частыми выходами из строя в следующем году планируется заменить муфты смычки NordBalt - всего это будет 116 муфт кабеля на суше. Точная дата ремонта пока не сообщается.

Стоящую 550 млн евро 453-километровой длины кабельную линию между Швецией и Литвой шведская компания ABB проложила в конце 2015 г. На шведской стороне кабель NordBalt простирается под землёй почти на 40 км, в Литве – на 13 км.

BNS
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