Опять не работает смычка NordBalt

На бирже электроэнергии Nord Pool сообщили, что неисправность кабеля возникла в воскресенье утром, устранить её планируется в течение недели - до полуночи следующего воскресенья.

Представитель Lietuvos energijos gamyba Валентас Невера BNS сказал, что после отключения смычки в воскресенье был включен резерв гидроаккумуляционной электростанции в Круоняй.

"Всего он работал 5 часов", - отметил BNS Невера.

В связи с частыми выходами из строя в следующем году планируется заменить муфты смычки NordBalt - всего это будет 116 муфт кабеля на суше. Точная дата ремонта пока не сообщается.

Стоящую 550 млн евро 453-километровой длины кабельную линию между Швецией и Литвой шведская компания ABB проложила в конце 2015 г. На шведской стороне кабель NordBalt простирается под землёй почти на 40 км, в Литве – на 13 км.