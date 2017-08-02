Опубликовано шокирующее видео о яйцах Rimi, компания оценит ситуацию

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rus.DELFI.lv
среда, 2 августа 2017 г. 07:35
Во вторник, 1 августа, латвийское общество "Свобода животных" (Dzīvnieku brīvība) привлекло внимание к размещенному литовской организацией по защите животных Tušti narvai видео, на котором запечатлены содержащиеся в плохих условиях куры-несушки с литовской птицефермы, где производятся яйца, продаваемые в Латвии под брендом розничного торговца Rimi Latvia. В компании Rimi Latvia обещают оценить ситуацию и проверить условия на литовских птицефермах.
vištų laikymo sąlygos Lietuvoje
© Stopkadras

"Если опубликованные видеоматериалы об условиях содержания кур окажутся правдой, то для Rimi, как социально ответственного розничного торговца, они являются неприемлемыми", - пояснила представитель Rimi Latvia Инга Бите.

"Мы проведем переговоры с нашим поставщиком, который производит яйца на одной из птицеферм, оценим ситуацию и проверим производственные условия", - отметила представитель компании.

По имеющейся у Rimi Latvia информации, сейчас проверку на ферме проводит литовская Продовольственно-ветеринарная служба. "Сейчас в Литве как в стране ЕС действуют строгие правила, которые определяют условия содержания животных", - заметила Бите.

По ее словам, Rimi Latvia не работает с поставщиками, которые не соблюдают законодательство. "Если у нас будут какие-то сигналы от ответственных ведомств Литвы о нарушениях, мы определенно пересмотрим наше сотрудничество с поставщиком", - сказала Инга Бите.

В "Свободе животных" сообщают, что видеоматериалы получены летом 2017 года на птицефермах в поселках Аусенишкес и Каушенай.

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Опубликовано шокирующее видео о яйцах Rimi, компания оценит ситуацию (11)

Опубликовано шокирующее видео о яйцах Rimi, компания оценит ситуацию
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