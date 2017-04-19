Опрос: где продают самые дешевые продукты

Если верить результатам опроса общественного мнения, то больше всего жителей Литвы за более дешевыми товарами ходят в магазины сетей Lidl и Norfа. Вероятно, неслучайно ТЦ Maxima начали кампанию самых низких цен, а другие сети решили объединиться.

По словам литовских покупателей, дешевле всего можно отовариться в магазинах сети Lidl. Таковы данные опроса, проведенного центром Vilmorus.

Опрос Vilmorus провел в начале апреля, 37,6% участников опроса сказали, что самые дешевые товары в магазинах сети Lidl.

На втором месте – магазины сети Norfa (29,6%), на третьем – Maxima (25,6%), на четвертом – Iki (4,5%), на пятом – Rimi (0,9%).

"Мы рады, что такая большая часть жителей знает, что магазины сети Lidl предлагают наилучшее соотношение цены и качества. Мы постоянно расширяем сеть магазинов в Литве, чтобы как можно больше покупателей могло убедиться в нашей привлекательности", – сказала представитель Lidl Lietuva Агне Гайжаускене.

Представители Vilmorus заметили, что Lidl как самую дешевую сеть называют молодые респонденты – целых 47% в группе 18–39 лет.

Lidl чаще упоминали и жители с высшим образованием. В их числе 44% утверждали, что Lidlв Литве предлагает самые низкие цены. С ними согласна каждая вторая домохозяйка (52,1%).

Опрос центр Vilmorus провел 1–9 апреля. В нем участвовал 1001 респондент во всей Литве.

Как уже сообщалось, на минувшей неделе Maxima при помощи независимых экспертов начала проверять цены и в крупных сетях Польши - Biedronka, Tesco, Lidl и Kaufland.

Первые товары по низким ценам в магазинах Maxima появились 14 апреля. Список этих товаров Maxima будет пополнят новыми каждую неделю.