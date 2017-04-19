Опрос: где продают самые дешевые продукты

 (2)
ru.DELFI.lt
среда, 19 апреля 2017 г. 14:35
Если верить результатам опроса общественного мнения, то больше всего жителей Литвы за более дешевыми товарами ходят в магазины сетей Lidl и Norfа. Вероятно, неслучайно ТЦ Maxima начали кампанию самых низких цен, а другие сети решили объединиться.
© DELFI / Karolina Pansevič

По словам литовских покупателей, дешевле всего можно отовариться в магазинах сети Lidl. Таковы данные опроса, проведенного центром Vilmorus.

Опрос Vilmorus провел в начале апреля, 37,6% участников опроса сказали, что самые дешевые товары в магазинах сети Lidl.

На втором месте – магазины сети Norfa (29,6%), на третьем – Maxima (25,6%), на четвертом – Iki (4,5%), на пятом – Rimi (0,9%).

"Мы рады, что такая большая часть жителей знает, что магазины сети Lidl предлагают наилучшее соотношение цены и качества. Мы постоянно расширяем сеть магазинов в Литве, чтобы как можно больше покупателей могло убедиться в нашей привлекательности", – сказала представитель Lidl Lietuva Агне Гайжаускене.

Представители Vilmorus заметили, что Lidl как самую дешевую сеть называют молодые респонденты – целых 47% в группе 18–39 лет.

Lidl чаще упоминали и жители с высшим образованием. В их числе 44% утверждали, что Lidlв Литве предлагает самые низкие цены. С ними согласна каждая вторая домохозяйка (52,1%).

Опрос центр Vilmorus провел 1–9 апреля. В нем участвовал 1001 респондент во всей Литве.

Как уже сообщалось, на минувшей неделе Maxima при помощи независимых экспертов начала проверять цены и в крупных сетях Польши - Biedronka, Tesco, Lidl и Kaufland.

Первые товары по низким ценам в магазинах Maxima появились 14 апреля. Список этих товаров Maxima будет пополнят новыми каждую неделю.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Бизнес

Опрос: где продают самые дешевые продукты (2)

Опрос: где продают самые дешевые продукты
Если верить результатам опроса общественного мнения, то больше всего жителей Литвы за более дешевыми товарами ходят в магазины сетей Lidl и Norfа. Вероятно, неслучайно ТЦ Maxima начали кампанию самых низких цен, а другие сети решили объединиться.

Суд отменил арест акций компании Arvi kalakutai (1)

Суд отменил арест акций компании Arvi kalakutai
Суд отменил арест акций предприятия Arvi kalakutai - дочернего предприятия принадлежащей литовскому бизнесмену Видмантасу Кучинскасу группы Arvi.

МВФ: в Балтии наиболее активно будет расти экономика Латвии (23)

Ryga
Литовская экономика будет расти в этом году интенсивней, чем в 2016-ом, однако уступит по темпам роста латвийскому ВВП, утверждает Международный валютный фонд (МВФ). Наиболее медленный рост экономики ожидается в Эстонии.

Предприниматели Вильнюсского аэропорта в растерянности (15)

Предприниматели Вильнюсского аэропорта в растерянности
Закрытие Вильнюсского аэропорта на реконструкцию (с 14 июля до 18 августа) создаст неудобства не только для путешественников, но и для представителей малого бизнеса, работающих в аэропорту. Они практически единогласно говорят, что отдых в разгар лета - невиданная роскошь, которая принесет немалый убыток.

Пассажиропоток в аэропортах Литвы в этом году вырос на 16% (5)

Palangos oro uostas
Пассажиропоток трех международных аэропортов Литвы в первом квартале 2017 года составил 1,063 млн. пассажиров - на 16% больше, чем за тот же период прошлого года.
Facebook друзья
Rambler's Top100