Опрос центробанка: цены на квартиры немного повысятся, а аренда будет дешеветь

BNS
среда, 12 апреля 2017 г. 12:56
Стоимость аренды квартир в Вильнюсе должна снижаться, а цены на продаваемые квартиры будут умеренно расти. Такие тенденции усматривают участники рынка недвижимости, которые участвовали в опросе Банка Литвы (БЛ, центробанка).
© DELFI / Orestas Gurevičius

"По оценке участников рынка недвижимости, сдавая в аренду квартиру в новостройке в крупных городах за год можно получить от 4% до 6% отдачи. Так что не удивляет то, что в столице почти каждая третья сделка по покупке новой квартиры заключается с целью потом ее сдавать. Кроме того, по данным опроса, почти половина покупателей новых квартир в столице покупает их за наличные деньги", - сказал для пресс-релиза старший экономист Отдела макропруденциального анализа БЛ Вайдотас Шумскис.

Относительно цен на продажу новых квартир ожидания участников рынка недвижимости одинаковые во всех крупных городах: намечается подорожание примерно до 5% в год. Тех, кто считает, что цены на продажу квартир в крупных городах повысятся более, чем на 5%, было намного меньше.

Как показал опрос, в Вильнюсе в течение 12 месяцев можно ожидать небольшого снижения стоимости аренды жилья - до 5%.

Респонденты считают, что в Вильнюсе квартиры в новостройках без ипотечного кредита приобретает 40% покупателей, а для последующей их сдачи в аренду - почти каждый третий покупатель квартир в новостройках.

BNS
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