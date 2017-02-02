Опрос: Brexit не повлияет негативно на большинство литовских компаний

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BNS
четверг, 2 февраля 2017 г. 13:51
Основная часть литовских компаний не должна пострадать в связи с выходом Великобритании из Евросоюза, однако сократилось число предприятий, желающих расширить бизнес, свидетельствует опрос, проведенный Банком Литвы (Центробанком, БЛ).
© Shutterstock nuotr.

"То, что выход Соединенного Королевства из ЕС окажет негативное влияние на финансовое состояние, чаще всего указывали крупные компании и торговые предприятия. Кроме того, на сей раз, мы интересовались у компаний о том, какое влияние они бы ощутили, если бы сократились средства помощи ЕС. В среднем две из трех компаний отметили, что это бы не повлияло на финансовое состояние компании, а каждая четвертая компания считает, что все же ощутила бы отрицательное влияние. Возможное негативное влияние сокращения финансирования ЕС чаще всего акцентировали крупные и строительные компании", - отмечает в пресс-релизе директор департамента финансовой стабильности БЛ Симонас Крепшта.

По его словам, в этом году бизнес планируют расширить около 22% компаний, хотя в начале прошлого года этот показатель составлял 39%.

С. Крепшта утверждает, что почти половина компаний повысила заработную плату, немногим более трети планирует делать это и далее, а побуждает их к этому шагу не только нехватка работников, но и спрос на продукты, налоговый климат и регламентация трудовых отношений.

Опрос по заказу БЛ был проведен в ноябре-декабре прошлого года среди 501 компании различной величины.

BNS
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