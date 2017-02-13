Опрос: большинство американских компаний в Литве планируют расширение

Около 76% опрошенных среди действующих в Литве компаний американского капитала планируют расширение, в ближайшие три года они намерены создать более тысячи новых рабочих мест, свидетельствуют данные опроса, проведенного Американской торговой палатой.

Невзирая на это, более половины компаний обдумывают и уход из Литвы.

Согласно результатам опроса, больше всего работников готовы трудоустроить компании сектора информационных технологий, которые планируют создать от 40 о 300 новых рабочих мет. Оставшиеся 24% компаний, ни расширения, ни сокращения не предусматривают, сообщила палата.

67% опрошенных компаний сообщили, что ценят литовский инвестиционный климат, а треть считает, что инвестиционный климат в стране ухудшается. Среди названных основных причин - высокий уровень коррупции, налоговое бремя, бреши миграционной системы, демографические проблемы, бюрократия и перенос вступления в силу нового Трудового кодекса.

Кроме того, более половины (53%) компаний подумывают о переносе функций в другие страны - Индию, Вьетнам,Латвию, Эстонию, Словакию, Болгарию, Румынию, США, Чехию или Польшу. Последнюю в качестве альтернативы Литве назвали 29% опрошенных.

По предварительным данным, сейчас в Литве действуют более 80 компаний капитала США, в которых работает более 11 000 человек.