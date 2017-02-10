Опрос: больше трети жителей Литвы хотели бы оплачивать покупки и услуги при помощи телефона

Возможность оплаты счетов в магазинах и кафе при помощи мобильного телефона была бы привлекательной или скорее была бы привлекательной для 36% жителей Литвы, а возможность перевода средств другим лицам - 39% респондентам, таковы данные последнего опроса, проведенного по заказу Центробанка Литвы. Чаще всего эту услугу привлекательной называли жители крупных и других городов в возрасте до 50 лет.

По мнению члена правления ЦБ Марюса Юргиласа, результаты опроса показали большую потребность в подобных услугах.

"Больше трети респондентов благоприятно оценили такую возможность, это показывает, что на рынке есть большая потребность в подобных услугах. В этом году мы осуществим конкретные меры, побуждающие появление моментальных расчетов в нашей стране", – сказал Юргилас.

В конце января 2017 года ЦБ и три крупнейших оператора мобильной связи договорились предоставить такую возможность уже в 2017 г.

Моментальные платежи - одно из стратегических направлений деятельности ЦБ.

Опрос по заказу ЦБ провело ЗАО Rotelas.