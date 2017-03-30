Оплата коммунальных услуг подорожает

Вильнюс, кажется, - единственный из крупных городов Литвы, жители которого все еще пользуются бумажными расчетными книжками для оплаты коммунальных услуг. С 29 марта в банках отменили электронные книжки, а после перенятия теплохозяйства компанией Vilniaus šilumos tinklai в Вильнюсе не будет возможности оплачивать услуги при помощи бумажной книжки.

В среду был последний день, когда в банке SEB можно было использовать электронную расчетную книжку. На этой неделе эту услугу отменят и другие банки. Но большинству жителей с начала месяца не хватит только бумажных книжек.

"После того как банки сообщили об отмене электронных книжек, в обществе возник ажиотаж. В последнее время нам все чаще звонят представители жилтовариществ, обеспокоенных сложившейся ситуацией - жителей лишают удобного и дешевого способа оплаты коммунальных услуг – бумажной расчетной книжки.

Отвечая на эти вопросы, мы опираемся на заверения представителей банка о том, что никаких перемен нет - бумажные книжки остаются.

"Однако компания мэрии Vilniaus šilumos tinklai (VŠT), с 30 марта 2017 г. перенимает теплохозяйство и не создает клиентам возможности расчета при помощи бумажной книжки", – написал в письме DELFI директор компании Informacinio verslo paslaugų įmonė Альгирдас Раманаускас.

И на самом деле, на сайте VŠT сказано:

"С 30 марта оплату услуг VŠT будут принимать только по штрих-коду на счете. Поэтому в месте оплаты обязательно предъявите счет VŠT. Полученный счет надо оплатить до последнего дня текущего месяца".

Значит, указав показания счетчика за услуги VŠT, можно будет внести плату по интернету или в банковских отделениях, в отделениях Grigiškių kredito unijа, в отделениях "Литовской почты", в кассах ТЦ Maxima, в терминалах Perlаs или в киосках "Литовской печати".

Представитель VŠT Эдита Сирутене в комментарии сказала, что жителей побуждают отказаться от бумажных книжек, поэтому платить за услуги следует по счетам.

"Такое решение было принято, поскольку хотят снизить причины подорожания отопления - это одна из приоритетных целей VŠT. Чтобы снизить цену, мы должны оценить все факторы, влияющие на это.

По нашим подсчетам, только сбор оплаты при помощи бумажных книжек стоит 300 000 евро, эти деньги получают посредники, распределяющие информацию о полученных платежах. Эти расходы включают в базовую цену, за это платят клиенты", – сказала Сирутене.

Она заметила, что Вильнюс - единственный крупный город, где еще пользуются бумажными книжками. Сирутене отметила, что заполнение книжек в основном связано с привычками людей старшего возраста: "Эти люди могут по-прежнему заполнять книжки для своих нужд, но при расчете им надо иметь при себе счет VŠT".

По данным Informacinio verslo paslaugų įmonė, сейчас по бумажным книжкам рассчитываются за услуги 102 000 домашних хозяйств.

"Когда книжек не останется, люду будут платить за каждый счет отдельно, значит, услуга подорожает. Это особенно актуально для социально уязвимых групп населения", – считает Раманаускас.

По данным Mano gilė, зарегистрированные пользователи платят за каждый счет 0,15 евро, а за услуги Energijos skirstymo operatorius и Lietuvos dujų tiekimas – 0 евро. Правда, судя по правилам, плата в любой момент может изменится.

Viena sąskaita сообщает, что при оплате услуг 4 и более поставщиков в месяц за услугу надо платить 1,01 евро, а 1–3 поставщиков – 0,25 евро за каждого.

Paysera сообщает, что в ее системе оплата коммунальных услуг бесплатная. Правда, если человек получает зарплату или пенсию не на счет Paysera, его надо постоянно пополнять. Кроме того, у Paysera нет соглашений со всеми поставщиками услуг.

Perlo paslaugos сообщает, что за один взнос в терминале придется заплатить 0,19 евро. В кассе Maximaза оплату одного счета плата составляет 0,21 евро. Компания Reitan Convenience Lithuania не сообщает, сколько стоит оплата счетов в киосках "Литовской печати".

В отделениях "Литовской почты" за каждый перевод берут не меньше 0,27 евро.