ОПЕК улучшила прогноз роста мирового спроса на нефть

ОПЕК прогнозирует рост спроса на нефть в связи с ростом экономики. Цены на нефть поднялись после принятых картелем мер по снижению нефтедобычи, однако этим тут же воспользовались американцы.

Организация стран-экспортеров нефти ОПЕК увеличила прогноз роста мирового спроса на нефть в 2017 году на 35 тысяч баррелей в сутки до 95,8 млн баррелей. Эксперты объясняют свой прогноз глобальным ростом экономики, похолоданием и высокими продажами автомобилей в США, Европе, Китае и Индии. Об этом сказано в последнем ежемесячном отчете картеля о ситуации на рынке, опубликованном в понедельник, 13 февраля.

Помимо этого в документе подчеркивается, что члены организации с лихвой выполнили свои планы по снижению добычи нефти в январе текущего года. Так, 13 членов ОПЕК в январе добывали по 32,1 млн баррелей в сутки, то есть ниже установленного лимита в 32,5 млн баррелей в сутки. В целом добыча была снижена на 890 000 баррелей в день.

В то же время страны ОПЕК заявили, что возобновление буровых работ производителями нефти в США тормозит восстановление мировых цен на сырую нефть и снижает эффект мер, принимаемых другими нефтедобывающими государствами. Так, цены на нефть в январе выросли на 73 цента до 52,42 доллара по сравнению с декабрем, однако могли бы подняться еще выше, если бы их рост не спровоцировал возврата на рынок дорогостоящих американских производителей.

Россия снизила нефтедобычу на 120 000 баррелей в сутки

Среди членов ОПЕК сильнее всего добычу сократили Саудовская Аравия, Ирак, Кувейт и Объединенные Арабские Эмираты, в то время как Нигерия и Ливия увеличили производство. Россия, присоединившаяся к соглашению ОПЕК и стран, не входящих в картель, также снизила нефтедобычу на 120 000 баррелей в сутки до 11,2 миллиона баррелей ежедневно.

В конце 2016 года страны ОПЕК договорились в течение шести месяцев сократить добычу нефти в общей сложности на 1,2 млн баррелей в сутки. Еще 11 государств, не входящих в организацию, также обязались уменьшить добычу нефти к середине 2017 года на 558 тысяч баррелей в день. Среди них была и Россия, которая планирует снизить свою нефтедобычу на 300 тысяч баррелей в сутки. Эта мера была принята странами, добывающими нефть, для стабилизации цен на международных рынках.