ОПЕК улучшила прогноз роста мирового спроса на нефть

 (3)
Deutsche Welle
понедельник, 13 февраля 2017 г. 20:00
ОПЕК прогнозирует рост спроса на нефть в связи с ростом экономики. Цены на нефть поднялись после принятых картелем мер по снижению нефтедобычи, однако этим тут же воспользовались американцы.
© Reuters/Scanpix

Организация стран-экспортеров нефти ОПЕК увеличила прогноз роста мирового спроса на нефть в 2017 году на 35 тысяч баррелей в сутки до 95,8 млн баррелей. Эксперты объясняют свой прогноз глобальным ростом экономики, похолоданием и высокими продажами автомобилей в США, Европе, Китае и Индии. Об этом сказано в последнем ежемесячном отчете картеля о ситуации на рынке, опубликованном в понедельник, 13 февраля.

Помимо этого в документе подчеркивается, что члены организации с лихвой выполнили свои планы по снижению добычи нефти в январе текущего года. Так, 13 членов ОПЕК в январе добывали по 32,1 млн баррелей в сутки, то есть ниже установленного лимита в 32,5 млн баррелей в сутки. В целом добыча была снижена на 890 000 баррелей в день.

В то же время страны ОПЕК заявили, что возобновление буровых работ производителями нефти в США тормозит восстановление мировых цен на сырую нефть и снижает эффект мер, принимаемых другими нефтедобывающими государствами. Так, цены на нефть в январе выросли на 73 цента до 52,42 доллара по сравнению с декабрем, однако могли бы подняться еще выше, если бы их рост не спровоцировал возврата на рынок дорогостоящих американских производителей.

Россия снизила нефтедобычу на 120 000 баррелей в сутки

Среди членов ОПЕК сильнее всего добычу сократили Саудовская Аравия, Ирак, Кувейт и Объединенные Арабские Эмираты, в то время как Нигерия и Ливия увеличили производство. Россия, присоединившаяся к соглашению ОПЕК и стран, не входящих в картель, также снизила нефтедобычу на 120 000 баррелей в сутки до 11,2 миллиона баррелей ежедневно.

В конце 2016 года страны ОПЕК договорились в течение шести месяцев сократить добычу нефти в общей сложности на 1,2 млн баррелей в сутки. Еще 11 государств, не входящих в организацию, также обязались уменьшить добычу нефти к середине 2017 года на 558 тысяч баррелей в день. Среди них была и Россия, которая планирует снизить свою нефтедобычу на 300 тысяч баррелей в сутки. Эта мера была принята странами, добывающими нефть, для стабилизации цен на международных рынках.

Deutsche Welle
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Бизнес

ОПЕК улучшила прогноз роста мирового спроса на нефть (3)

ОПЕК улучшила прогноз роста мирового спроса на нефть
ОПЕК прогнозирует рост спроса на нефть в связи с ростом экономики. Цены на нефть поднялись после принятых картелем мер по снижению нефтедобычи, однако этим тут же воспользовались американцы.

Klaipedos nafta подписала долгосрочный договор погрузок с Neste Lietuva (4)

Klaipedos nafta подписала долгосрочный договор погрузок с Neste Lietuva
Нефтепогрузочная компания Klaipedos nafta подписала трехгодичный договор погрузок нефтепродуктов с компанией финского капитала - управляющим сети заправочных Neste Lietuva.

Опрос: большинство американских компаний в Литве планируют расширение (15)

Опрос: большинство американских компаний в Литве планируют расширение
Около 76% опрошенных среди действующих в Литве компаний американского капитала планируют расширение, в ближайшие три года они намерены создать более тысячи новых рабочих мест, свидетельствуют данные опроса, проведенного Американской торговой палатой.

Британские работодатели жалуются на работников из ЕС, увольняющихся из-за Brexit (1)

Londonas
Более четверти работодателей Великобритании сообщили о том, что сотрудники из стран Европейского союза намереваются уволиться или вообще покинуть страну в 2017 году из-за планируемого Британией выхода из ЕС.

ЦБ: Страховой рынок Литвы в этом году вырастет на 6-7% (5)

ЦБ: Страховой рынок Литвы в этом году вырастет на 6-7%
Литовский рынок страхования, который в прошлом году увеличился на 10%, в этом году может вырасти приблизительно на 6-7%. Интенсивней будет развиваться рынок иных видов страхования, нежели страхование жизни, а рынок страхования жизни ждет падение, прогнозирует Банк Литвы (Центробанк).
Facebook друзья
Rambler's Top100