ОПЕК ухудшила прогноз по добыче нефти в России

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Lenta.ru
вторник, 13 июня 2017 г. 18:46
Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) понизила прогноз по производству нефти в России в 2017 году до 11,04 миллиона баррелей в сутки. Согласно предыдущей оценке, она ожидалась на уровне 11,12 миллиона баррелей. Такие данные содержатся в июньском докладе картеля.
Naftos išgavimas
© Vida Press

В документе поясняется, что пересмотр прогноза связан с корректировкой показателя во втором полугодии после продления соглашения о сокращении нефтедобычи. В ОПЕК ожидают, что добыча нефти в России в текущем году окажется на 40 тысяч баррелей в сутки ниже уровня прошлого года.

Прогноз по спросу на свою нефть ОПЕК повысил на 100 тысяч баррелей — до 32 миллионов баррелей в сутки (плюс 200 тысяч баррелей). Ожидания по объему мирового спроса на нефть в 2017 году остались неизменными — 96,38 миллиона баррелей в сутки.

В конце 2016 года ОПЕК и некоторые независимые производители, включая Россию, договорились о сокращении добычи нефти на полгода. В мае текущего года участники соглашения решили продлить ограничение нефтедобычи еще на девять месяцев — до марта 2018-го.

В состав ОПЕК входят 14 государств: Иран, Ирак, Кувейт, Саудовская Аравия, Венесуэла, Габон, Катар, Ливия, ОАЭ, Алжир, Нигерия, Эквадор, Ангола и Экваториальная Гвинея. В начале июня 2017 года Индонезия подала заявку на возобновление членства в картеля на условиях, что ей не придется сокращать добычу нефти.

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Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) понизила прогноз по производству нефти в России в 2017 году до 11,04 миллиона баррелей в сутки. Согласно предыдущей оценке, она ожидалась на уровне 11,12 миллиона баррелей. Такие данные содержатся в июньском докладе картеля.

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