Охватит ли Литву пузырь мирового рынка недвижимости?

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ru.DELFI.lt
четверг, 5 января 2017 г. 08:58
Международные ведомства все громче заявляют о новом пузыре на мировом рынке недвижимости, между тем в Литве пока такой риск не установлен. Об этом LRT.lt стказали экономисты Рокас Граяускас и Жигимантас Маурицас.
Naujos statybos daugiabučiai
© DELFI (M.Ažušilio nuotr.)

Правда, хорошие ожидания жителей и растущие зарплаты пока будут причиной повышения цен на недвижимость, а их падение могло бы обусловить снижение процентной ставки.

О возможном перегреве на рынке недвижимости говорят и канадские и европейские ведомства. Европейский совет по системным рискам недавно предупредил об этом Австрию, Бельгию, Данию, Финляндию, Люксембург, Нидерланды, Швецию и Великобританию.

Старший экономист Danske Bank в странах Балтии Граяускас сказал, что в Литве пузыря цен на рынке недвижимости он не видит.

"Мы часто слышим, что подорожали квартиры или квартиры в Вильнюсе очень дорогие. Да, но чаще речь идет о престижном жилье, колебания на его цены не отражают общую ситуацию на рынке. По оценке частных агентств, Eurostat, средний уровень цен на недвижимость в Литве на уровне 2006 года, между тем зарплаты, по сравнению с 2006 г. увеличились больше чем в 1,5 раза.

Люди сейчас могут позволить себе купить жилье, этот показатель растет, по сравнению с тем, что было до кризиса: цены на недвижимость растут медленнее чем зарплаты", – сказал Граяускас.

Старший экономист банка Nordea Маурицас отметил, что надо порадоваться осторожности жителей Литвы.

"Сейчас я не вижу большой опасности и не сказал бы, что в Литве наблюдается перегрев на рынке недвижимости, что цены растут слишком быстро. Я бы сказал, что рынок вернулся в свою колею, но надо следить и не расслабляться, чтобы в этой колее оставался – чтобы не начался рост.

Более высокие цены характерны для Вильнюса, но Каунас, Клайпеда еще только пробуждаются от летаргического сна, в который впали в кризис", – сказал Маурицас.

По словам Граяускаса, пока рынок недвижимости здоров, но если ожидания людей начнут расти, люди снова решат инвестировать в недвижимость, то может все и изменится.

"(...) литовцы любят недвижимость. Может потому, что мы менее образованы в плане финансов, не знаем, во что можно инвестировать, чуть лучше начинаем оценивать свое положение, сразу начинаем думать, что нужно покупать квартиру и сдавать ее.

В этой нашей любви к недвижимости и кроется риск. Но также можно надеяться, что жители вынесли урок из кризиса. Будет интересно следить в ближайшие несколько лет, начнет ли раздуваться пузырь по мере роста зарплат, ожиданий и цен на недвижимость. Но я думаю, что такого у нас не должно случиться", – считает Граяускас, отметив, что тут важно и поведение банков, которые также вынесли урок.

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