Ограничения торговли алкоголем в Литве: неоднозначные оценки

Между тем экономисты не считают, что запреты окажут такое сильное влияние на бизнес. По мнению аналитиков, добиваясь главной цели - сокращения употребления алкоголя, следует смириться с определенными потерями.

"Если говорить об экономических эффектах, то нужно видеть не только несобранные налоги, но также оценивать и внешние эффекты - гибель людей на дорогах, преждевременные смерти людей, плохое здоровье, малая продолжительность жизни. Думаю, что это желание и стремление ограничить употребление алкоголя понятны и их следует приветствовать", - сказал BNS главный экономист Danske Bank для стран Балтии Рокас Граяускас.

По его словам, с введением ограничений снижение сборов акцизов на алкоголь неизбежно, но если добиваться сокращения употребления, то одновременно должны сокращаться и производство, и продажи алкоголя.

Старший экономист Swedbank Лаура Гальдикене считает, что одними запретами проблему алкоголизма решить не удастся, поэтому нужно проводить в жизнь комплекс мер, которые будут направлены на регионы страны, где употребление алкоголя самое большое.

"Утвержденные меры направлены в большей степени на сокращение рекламы алкоголя, защиту детей, но я вижу недостаток дискуссий о том, что делать с людьми, которые употребляют больше всего алкоголя. Нам нужно говорить о проблеме регионов, нужно фокусироваться на проблеме безработицы, повышении занятости", - сказала Л. Гальдикене.

Экономист согласилась с тем, что принятые меры негативно скажутся на бизнесе, однако компаниям и потребителям придется приспосабливаться к изменениям.

Президент Литовской гильдии пивоваров Саулюс Галадаускас сказал, что принятые властями запреты для алкогольного рынка повысят недовольство людей, простимулируют эмиграцию. По его словам, у пивоваров пока нет конкретных расчетов на предмет того, какие они могут понести убытки в результате ограничений торговли.

"На мой взгляд, самая большая потеря - та, что Литва потеряет людей из-за таких избыточных ограничений. На столько, сколько потребителей мы потеряем, потеряем и в потреблении. Легальное потребление должно сильно сократиться из-за неадекватных акцизов, и только вопрос, сколько денег достанется Польше", - сказал С. Галадаускас.

По его словам, производители уже отказываются от запланированных капиталовложений, а также намечают увольнения работников.

По словам главы Литовской ассоциации торговых предприятий Лауринаса Вилимаса, пакет запретов на рынке алкоголя по сравнению с его первоначальным вариантом оптимален и рационален.

"Если говорить именно о торговых предприятиях, то самое большое влияние, без сомнения, получат два момента - ограничение времени торговли (алкоголем) и повышение возрастного ценза (для покупки алкоголя), потому что человеческая база, которой нельзя будет продавать алкоголь, довольно сильно расширена", - сказал Л. Вилимас.

По его словам, из-за ограничений времени торговли алкоголем часть магазинов может сократить и свои часы работы.