Официант в Литве зарабатывает, сколько и эмигрантам не снилось

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ru.DELFI.lt
вторник, 2 мая 2017 г. 18:01
Полторы тысячи евро в месяц – такой зарплатой может похвастаться молодой человек, который решил провести лето не в отпуске, а на работе и не за рубежом, а в Литве. По крайней мере, это утверждает работающий официантом молодой человек из Вильнюса.
© Shutterstock

Бизнесменов такая сумма не удивляет. Правда, в скандинавских странах заработная плата по-прежнему в несколько раз выше.

Бывший руководитель Ассоциации гостиниц и ресторанов Паланги, глава ресторана Sporto lizdas Дарюс Микловас говорит, что найти работу молодым людям на лето несложно, а сколько они зарабатывают, зависит только от них самих.

«С зарплатами много нюансов, взять, например, официанта - как он обслуживает, как общается, от этого зависит количество чаевых. Мы, работодатели, договариваемся о зарплате, будет ли это почасовая заработная плата или фиксированная ежемесячная сумма. Все остальное зависит от его собственного желания», - говорит Микловас.

На вопрос, сколько в среднем зарабатывают на сезонной работе молодой человек, бизнесмен не назвал точную сумму, «Не знаю, сколько можно заработать — 500, или 1500, или 2000, или 3000 евро. Если человек умеет работать, он всегда может заработать. Чудес в этом мире не бывает».

За месяц — 1500 евро

Житель Вильнюса Гитис не первый год работает официантом, он рассказывает, что от работодателей надеяться на более высокую заработную плату, нежели минимум, на сезонной работе сложно, и не важно, в какой области вы работаете.

«Никто не будет платить тысячи, если вы продаете мороженое или янтарь в Паланге. Насколько я знаю, в строительном секторе можно заработать гораздо больше, но мои знакомые из Литвы не горбатятся тут, в Норвегии за ту же работу платят, по крайней мере, в 4 раза больше. Поэтому для желающих заработать есть два варианта. Первый — едешь за границу и делать все, то угодно - собираешь клубнику, работаешь на заводе. Но можете остаться и в Литве, но тогда единственная работа - официантом. Здесь точно можно заработать, только надо попасть в ресторан получше», - говорит Гитис.

Молодой человек рассказывает, что сам он работает в роскошном ресторане в Вильнюсе, а летом за месяц вместе с чаевыми в среднем получает 1500 евро.

Все же, добавляет он, в обыкновенной пиццерии вряд ли можно надеяться на больше, чем 600-700 евро в месяц.

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