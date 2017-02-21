Одежду для компании супруги Кэмерона шьют и в Литве

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ru.DELFI.lt
вторник, 21 февраля 2017 г. 16:44
Недавно выяснилось, что дорогую одежду, которую разрабатывает супруга бывшего премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона, шьют в Восточной Европе.
Algirdas Butkevičius lankėsi "Kauno Baltija" įmonėje
© DELFI / Rafael Achmedov

В числе этих стран упоминают и Литву. Зарубежные СМИ сообщают, что одежду шьет компания Kauno Baltija в Каунасе.

Среди этой одежды бренда Cefinn, есть блузки по 110 фунтов стерлингов. Одежда разработана в Лондоне, но шьют ее в Литве и Македонии.

Британские СМИ сообщили, что в Литве одежду шьет компания Kauno Baltija. Глава этой компании Видас Буткус сейчас находится в командировке за рубежом, поэтому прокомментировать ситуацию не может.

dailymail.co.uk сообщает, что зарплаты работников в Каунасе, шьющих эту одежду составляют 1000-1300 евро. Представители Kauno Baltijа эту информацию не подтверждают. "Подобную информацию может предоставлять только генеральный директор", - сказала DELFI работница компании.

В августе было проведено расследование, в выводах которых критикуют тех, кто шьет свою продукцию в Македонии, где некоторым нелегальным работникам платят по 0,64 фунтов в час, а условия их работы не только ужасные, но порой и опасные.

Сколько платят швеям за пошив одежды Cefinn, не известно. Представитель британской организации Labour Behind the Label Николя Роунд сказала, что западные бренды часто шьют свою продукцию в Восточной Европе, поскольку там дешевая рабочая сила.

Между тем представитель Cefinn уверяет, что цеха компании не нарушают международные нормы и прибавил: "Cefinn сотрудничает только с предприятиями, которые постоянно проверяют. Кроме того, мы сами регулярно ездим туда с проверками".

Роунд отметила, что регулярный аудит пользы не приносит и от него "благосостояние работающих не зависит".

"Регулярный аудит и проверки – это единственный из множества необходимых инструментов. Нужно также, чтобы было кому защищать права работников", – сказала она.

Ниже представлены фотографии, сделанные на каунасском предприятии во время визита Альгирдаса Буткявичюса.

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