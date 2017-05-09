Объявят новые конкурсы на подряд проекта Rail Baltica

BNS
вторник, 9 мая 2017 г. 19:50
Находящаяся в госуправлении литовская железнодорожная компания Lietuvos gelezinkeliai в ближайшее время намерена объявить четыре новых конкурса на подряд для проекта европейской железнодорожной колеи Rail Baltica, которые были остановлены в этом году по причине слишком высоких цен.
© V.Danauskienės nuotr.


"На этой неделе, скорее всего в четверг или пятницу, мы должны объявить новые технические спецификации конкурсов, вскоре будут объявлены и сами конкурсы", - сказал BNS представитель Lietuvos gelezinkeliai Домас Юрявичюс.

В апреле компания прекратила конкурсы прокладки трех участков железнодорожного полотна и реконструкции дороги в пределах Каунасской ГЭС, поскольку их участники предложили цены выше тех, которые рассчитала компания.

Тогда участок Rail Baltica от Рокай до Каунасской ГЭС предложил проложить консорциум компаний Gelezinkelio tiesimo centras и Autokausta (15,407 млн. евро) - по подсчетам Lietuvos gelezinkeliai, согласно данным портала 15min.lt, для этого достаточно 8,9 млн. евро.

На конкурсе прокладке участка от Каунаса до Палемонаса самую низкую цену (58,652 млн. евро) предложил консорциум Panevezio keliai и Siauliu plentas, а на конкурсе работ на участке от Каунасской ГЭС до Палемонаса - Hidrostatyba вместе с германской Leonhard Weiss (57,6 млн. евро). Lietuvos gelezinkeliai подсчитала, что стоимость этих работ соответственно должна быть 38 млн. и 36 млн. евро.

BNS
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Бизнес

Объявят новые конкурсы на подряд проекта Rail Baltica

Объявят новые конкурсы на подряд проекта Rail Baltica
Находящаяся в госуправлении литовская железнодорожная компания Lietuvos gelezinkeliai в ближайшее время намерена объявить четыре новых конкурса на подряд для проекта европейской железнодорожной колеи Rail Baltica, которые были остановлены в этом году по причине слишком высоких цен.

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