Объявят новые конкурсы на подряд проекта Rail Baltica



"На этой неделе, скорее всего в четверг или пятницу, мы должны объявить новые технические спецификации конкурсов, вскоре будут объявлены и сами конкурсы", - сказал BNS представитель Lietuvos gelezinkeliai Домас Юрявичюс.

В апреле компания прекратила конкурсы прокладки трех участков железнодорожного полотна и реконструкции дороги в пределах Каунасской ГЭС, поскольку их участники предложили цены выше тех, которые рассчитала компания.

Тогда участок Rail Baltica от Рокай до Каунасской ГЭС предложил проложить консорциум компаний Gelezinkelio tiesimo centras и Autokausta (15,407 млн. евро) - по подсчетам Lietuvos gelezinkeliai, согласно данным портала 15min.lt, для этого достаточно 8,9 млн. евро.

На конкурсе прокладке участка от Каунаса до Палемонаса самую низкую цену (58,652 млн. евро) предложил консорциум Panevezio keliai и Siauliu plentas, а на конкурсе работ на участке от Каунасской ГЭС до Палемонаса - Hidrostatyba вместе с германской Leonhard Weiss (57,6 млн. евро). Lietuvos gelezinkeliai подсчитала, что стоимость этих работ соответственно должна быть 38 млн. и 36 млн. евро.