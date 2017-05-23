Объявлены новые компании с самыми высокими зарплатами

В апреле самые высокие средние зарплаты в Литве были в компаниях, занимающихся недвижимостью. В десятку вошли также несколько шяуляйских работодателей и концерн Achemos grupė.

Согласно новейшим данным "Содры", самые высокие средние зарплаты были в зарегистрированной в Йонавском районе компании Renerga-1, которая занимается недвижимостью. В апреле три работника компании в среднем получили по 22 100,57 евро "на бумаге".

На втором месте была шяуляйская компания Šiaulių plento investicijų valdymas с 10 работниками. Их средняя зарплата составляла 20 318,85 евро "на бумаге".

На третьем месте вильнюсское представительство DT Group A/S. В этой компании, которая занимается скупкой древесины для досок и экспортом, в мае было двое работников, в апреле их было трое, их средняя зарплата составляла 18 046,99 евро "на бумаге".

На четвертом месте - Roche Lietuva со средней зарплатой в 12 640,62 евро, но это была зарплата работающих по трудовому договору, часть персонала работает по авторскому договору или другим договорам, их средняя зарплата была 457,82 евро "на бумаге".

Большая средняя зарплата в апреле была и в Achemos grupė, где работает 41 человек, работающие по трудовым договорам там зарабатывали 12 507,82 евро, остальные – 10 770,84 евро "на бумаге".

Шяуляйская компания Minera, занимающаяся недвижимостью, в апреле платила 6 работникам в среднем 12 315,78 евро.

В десятку компаний, которые платят самые большие зарплаты, в апреле вошла и телекоммуникационная компания Huawei Technologies (Vilnius). 23 ее работника в среднем получили 11 465,36 евро.

Granorama, которая работает с древесиной, 5 работникам в апреле выплатила в среднем по 8788,79 евро.

Высокие зарплаты в апреле были и у шяуляйских мебельщиков - Vibaltpega. 46 работников в средней получили по 8265,06 евро "на бумаге".

На 10-м месте в апреле была компания Bayer, которая занимается оптовой продажей лекарств и удобрений. 46 работников в среднем получили по 8028,22 евро.