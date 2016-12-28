Обосновавшийся в новом доме глава Tele2 ищет покупателя

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ru.DELFI.lt
среда, 28 декабря 2016 г. 14:37
В столичном микрорайоне Жверинас продают впечатляющий дом площадью 323 кв. м. В течение долгого времени этот дом для себя и своей семьи оборудовал глава Tele2 Пятрас Масюлис, однако он не отрицает, что готов продать дом, если найдется хороший покупатель. Сейчас этот дом - одно из самых дорогих предложений на литовском рынке. Стоимость дома может составлять 3-4 млн. евро.
© Bendrovės nuotr.

На сайте Baltic Sotheby’s International Realty можно найти объявление о продаже роскошного дома на Жверинасе. В объявлении сказано, что дом построен из высококачественных материалов, применялись новейшие технологии. В доме шесть комнат с высокими потолками – мебель деревянная, сделана по индивидуальному заказу, дубовый паркет.

На втором этаже – спальни и библиотека с шелковыми обоями и итальянской мебелью и светильниками.

В доме четыре ванные.

Масюлис сказал DELFI, что объявление о продаже появилось после того, как к дому стали проявлять интерес. По его словам, о том, продается ли дом, спрашивали представители посольств.

Именно потому, что домом интересуются, Масюлис решил уточнить цену. На сайте Sotheby’s стоимость дома не указана.

Масюлис сказал, что если появится хороший покупатель, то дом продадут.

"Полученные деньги инвестируем в другое жилье, а разницу - в будущее детей", – сказал он.

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