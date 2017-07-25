Обещают новые рабочие места: контроль над неболеющими

В сфере промышленности роботизация неизбежна, это приведет к большей эффективности труда, точности выполнения задач и обеспечит безопасность, уверяют эксперты. Однако утверждают, что это приведет к созданию новых рабочих мест.

Пока промышленники обсуждают инвестиции, поговаривают, что роботизация лишит людей работы.

"Люди смогут использовать свой потенциал для работ, дающих более высокий ВВП, а роботизация позволит это сделать – ведь роботов надо обслуживать, ремонтировать, для этого нужны квалифицированные рабочие. Поэтому мы можем сказать, что такие перемены приведут к созданию квалифицированных рабочих мест", – прогнозирует директор компании Alwark Гедвилас Балицкас.

Доцент Вильнюсского технического университета им. Гедиминаса Робертас Урбанавичюс сказал, что из-за роботизации рынок неизбежно мутирует.

"Работники будут вынуждены переквалифицироваться. Они должны будут учиться производству, ремонту и присмотру за роботами. Поэтому утверждение, что роботы лишат людей работы, совершенно неверное", – считает Урбанавичюс. По словам доцента, современный робот без отдыха может работать дольше, чем человек – это одно из основных достоинств роботизации.

"Роботы могут работать долго, монотонно и честно, они не болеют, не отдыхают, не бастуют и не устают. Если случается поломка, их несложно починить и вернуть к новой жизни. По этой причине промышленность сейчас ориентируется на роботику", – сказал Урбанавичюс.

По его словам, роботизация способствует безопасности, особенно в таких ситуациях, где человеческая ошибка может привести к серьезным последствиям.

"Скажем, если водитель автокара в плохо настроении, отвлекается, он может зацепить грузы на складе, других работников. В таком случае последствия могут быть печальными", – сказал Урбанавичюс.