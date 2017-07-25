Обещают новые рабочие места: контроль над неболеющими

Пока промышленники обсуждают инвестиции, поговаривают, что роботизация лишит людей работы.
"Люди смогут использовать свой потенциал для работ, дающих более высокий ВВП, а роботизация позволит это сделать – ведь роботов надо обслуживать, ремонтировать, для этого нужны квалифицированные рабочие. Поэтому мы можем сказать, что такие перемены приведут к созданию квалифицированных рабочих мест", – прогнозирует директор компании Alwark Гедвилас Балицкас.
Доцент Вильнюсского технического университета им. Гедиминаса Робертас Урбанавичюс сказал, что из-за роботизации рынок неизбежно мутирует.
"Работники будут вынуждены переквалифицироваться. Они должны будут учиться производству, ремонту и присмотру за роботами. Поэтому утверждение, что роботы лишат людей работы, совершенно неверное", – считает Урбанавичюс. По словам доцента, современный робот без отдыха может работать дольше, чем человек – это одно из основных достоинств роботизации.
"Роботы могут работать долго, монотонно и честно, они не болеют, не отдыхают, не бастуют и не устают. Если случается поломка, их несложно починить и вернуть к новой жизни. По этой причине промышленность сейчас ориентируется на роботику", – сказал Урбанавичюс.
По его словам, роботизация способствует безопасности, особенно в таких ситуациях, где человеческая ошибка может привести к серьезным последствиям.
"Скажем, если водитель автокара в плохо настроении, отвлекается, он может зацепить грузы на складе, других работников. В таком случае последствия могут быть печальными", – сказал Урбанавичюс.