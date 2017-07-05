Обещанное повышение зарплат может оказаться миражом

Правящие и учреждения власти рады новому Трудовому кодексу (ТК), однако, похоже, как его применять на практике, никто не знает. Кроме того, в ближайшее время не будут наказывать работодателей, которые будут нарушать права работников.

Согласно новому ТК, минимальную зарплату могут платить только за неквалифицированный труд.

С субботы квалифицированным работникам должны либо повысить зарплату, сократить время работы или перевести на неквалифицированную должность. Такие изменения должны быть указаны в договоре.

Кроме того, в коллективном договоре, а если его нет, то работодатель должен утвердить систему оплаты труда.

В ней должны быть указаны должностные категории работников и квалификация, основание для выплаты дополнительных средств, порядок индексации зарплаты.

Вице-министр социальной защиты и труда Эгле Радишаускене недавно говорила, что не соблюдение этого будет рассматриваться как нарушение ТК.

"Мы будем следить. Сначала выборочно проверим компании, где больше 20 работников и посмотрим, какова там практика. Также есть профсоюзы, они сейчас должны быть активными.

Думаю, они помогут, поскольку осуществляют неправительственную функцию контроля, они помогут бороться с нарушениями, которые могут быть – и из-за 1 евро, и из-за системы оплаты", – сказала она.

Основная цель деятельности Государственной инспекции по труду - контроль выполнения ТК и других законов, регулирующих труд.

Представитель инспекции Ирина Янукявичене заверила, что что с начала года в силу вступили штрафы, полагающиеся за нарушение ТК.

"Во-первых, стороны должны решать проблемы путем переговоров, а новый ТК предоставляет немало возможностей для этого. Даже при конфликте между работодателем и работником специальные Комиссии при ГИТ будут помогать решению проблем путем диалога".

По словам Янукявичене, пока сложно прогнозировать, какими будут самые частые нарушения ТК. Но в 2015-2016 гг. чаще всего нарушался порядок времени работы/отдыха, порядок оплаты труда, нелегальный труд, нарушения техники безопасности.

Янукявичене конкретно не ответила, как будут проверять, платят ли минимум именно за неквалифицированный труд. До сентября работодателей не будут наказывать, если они будут платить работникам меньшую зарплату.

"Как и прежде будут проверять компании, во время проверок будут обращать на это внимание. Хочу обратить внимание на то, что в третьем квартале в ходе превентивных мер, на эту тему будут проводить только консультации", – сказала специалист.

Она напомнила, что работники могут обращаться с жалобами в территориальные отделения ГИТ с жалобами.

Несмотря на то, что ТК был принят год назад (нынешнее правящее большинство его только немного подкорректировало), Янукявичене так и не ответила на вопрос, как работников должны информировать о новом порядке.

"Компаниям, в которых система оплаты не регламентирована, придется это сделать. ГИТ сразу не будет применять жесткие меры за то, что нет системы оплаты, будут предоставляться консультации по ТК.

Как я упоминала, конкретных сроков нет, однако, руководствуясь критериями разумности, честности, если работодатель не будет руководствоваться рекомендациями ГИТ, ему могут вручить указание с требованием выполнять нормы ТК – тогда будут решать вопрос применения административных мер", – сказала Янукявичене.

Поэтому неясно, когда работникам гарантируют систему оплаты труда и ее индексацию, хотя и это новшество как достоинство неоднократно упоминал Соцмин.