Выручка предприятий оптовой и розничной торговли моторными транспортными средствами, а также предприятий по их ремонту в этом году составила 1,662 млрд. евро и в ценах для сравнения была на 20,5% больше, чем в январе-июне 2016 года, выручка предприятий общепита и по продаже напитков выросла на 4,6% до 297,2 млн. евро, сообщил Департамент статистики.

Объемы розничной торговли в Литве, без учета предприятий по продаже и ремонту автомобилей, а также предприятий общественного питания и по продаже напитков в январе- июне этого года были 4,896 млрд. евро (без НДС) - на 6% больше (в ценах для сравнения), чем за шесть месяцев 2016 года.

Число пассажиров Lux Express превысило миллион За первое полугодие этого года число пассажиров Lux Express превысило 1,12 миллиона человек, что на 12% больше, чем годом ранее. Более половины пассажиров совершили поездку по маршрутам внутри Эстонии и их число увеличилось на 18%, говорится в пресс-релизе автобусной фирмы.

Объемы розничной торговли в Литве в этом году возросли Объемы розничной торговли в Литве, без учета предприятий по продаже и ремонту автомобилей, а также предприятий общественного питания и по продаже напитков в январе- июне этого года были 4,896 млрд. евро (без НДС) - на 6% больше (в ценах для сравнения), чем за шесть месяцев 2016 года.

Что стоит за запретом двигателей внутреннего сгорания в ЕС Если верить обещаниям европейских политиков, то через одно-два десятилетия дизельные и бензиновые автомобили в Евросоюзе окажутся вне закона. Особенно достается дизельным двигателям. Что это значит на самом деле? Портал rus.Delfi.lv изучает ситуацию вокруг потенциального запрета двигателей внутреннего сгорания.

Дождливое лето предпринимателей не обидело Прохладное и дождливое лето, по словам экспертов, отрицательно не сказалось на прибыли малого бизнеса. Сами предприниматели говорят, что убытки несут те, кто оборудует новые уличные кафе. Отмечают, что в этом году в Литву приезжает больше латышей и поляков, пишет lrt.lt.