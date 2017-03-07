Объединенный банк DNB и Nordea будет называться Luminor

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BNS
вторник, 7 марта 2017 г. 13:44
Новый объединенный банк, созданный на базе банков DNB и Nordea в странах Балтии, будет называться Luminor.
Jungiasi DNB ir Nordea bankai
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Объявление нового названия - это еще один важный шаг в создании объединенного банка, говорится в пресс-релизе DNB и Nordea.

Nordea и DNB в августе прошлого года договорились объединить деятельность в Литве, Латвии и Эстонии. Новый банк будет зарегистрирован в Эстонии, а услуги в Литве и Латвии будет предоставлять через патронируемые предприятия.

Объединение еще должны утвердить ответственные за банковский надзор и конкуренцию ведомства, ожидается, что этот процесс будет завершен во втором квартале 2017 года.

Новый банк станет вторым крупнейшим участником банковского рынка Балтийских стран.

BNS
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