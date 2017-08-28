Если новую идею одобрят, то компании должны будут сначала взвешивать мусор конкретных клиентов, а после этого, устанавливать плату в зависимости от установленного мэрией принципа.

Однако пока не планируют отказываться от порядка вывоза бытовых отходов с учетом площади жилья или количества проживающих в помещении человек (так устанавливают плату за вывоз бытовых отходов для жителей многоквартирных домов) или количества контейнеров, что важно для жителей индивидуальных домов. С этого года применяется сбор из двух частей: постоянная часть на финансирование необходимой инфраструктуры и переменная, которая зависит от количества мусора в контейнерах. Мэрии сами устанавливают порядок оплаты.