Вскоре должен снова измениться порядок вывоза мусора – мэриям хотят разрешить устанавливать расценки в зависимости от веса вывозимых отходов. Сейчас такой возможности нет – контейнеры, в которые выбрасывают мусор, не взвешивают, пишет lrt.lt.
© DELFI / Šarūnas Mažeika

Если новую идею одобрят, то компании должны будут сначала взвешивать мусор конкретных клиентов, а после этого, устанавливать плату в зависимости от установленного мэрией принципа.

Однако пока не планируют отказываться от порядка вывоза бытовых отходов с учетом площади жилья или количества проживающих в помещении человек (так устанавливают плату за вывоз бытовых отходов для жителей многоквартирных домов) или количества контейнеров, что важно для жителей индивидуальных домов. С этого года применяется сбор из двух частей: постоянная часть на финансирование необходимой инфраструктуры и переменная, которая зависит от количества мусора в контейнерах. Мэрии сами устанавливают порядок оплаты.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Рассылка новостей

Бизнес

Новый порядок вывоза мусора: предлагают взвешивать контейнеры (14)

Вскоре должен снова измениться порядок вывоза мусора –...

Цены выросли из-за ремонта АЭС и сокращения выработки ветряками (11)

На бирже электроэнергии Nord Pool в Литве стоимость...

Предупреждение инспекторов: сканирование объявлений об аренде только начинается (9)

Несколько месяцев назад появилась информация о том, что...

Немецкий порядок: когда есть доверие, продавец не нужен (81)

В Баварии (Германия) распространяется основанный на...

Число свободных рабочих мест за год выросло на 18% (7)

В Литве на конец первого полугодия насчитывалось 19,8...

TOP новостей

Самые влиятельные в Литве: государственные служащие и чиновники (36)

Эксклюзивный проект DELFI "Самые влиятельные в Литве 2017"...

Предупреждение инспекторов: сканирование объявлений об аренде только начинается (9)

Несколько месяцев назад появилась информация о том, что...

Погода: резкого похолодания не ожидается

Конец лета уже на носу и нас ожидает довольно неплохая...

Новый передатчик: "Свобода" будет вещать на Россию и Беларусь из Литвы (121)

В Литве на следующей неделе начнёт функционировать...

Новый порядок вывоза мусора: предлагают взвешивать контейнеры (14)

Вскоре должен снова измениться порядок вывоза мусора –...