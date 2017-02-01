Новый порядок: те, кто не выбрал план, будут платить за счет в банке

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ru.DELFI.lt
среда, 1 февраля 2017 г. 07:08
1 февраля, в среду, вступают в силу новые требования Центробанка Литвы (ЦБ) к коммерческим банкам и униям. С начала февраля банки и унии обязаны предложить клиентам услугу основного счета и пакет услуг.
© AP/Scanpix

ЦБ напоминает, что это необязательная услуга, однако по требованию клиента банк или уния должны ее предлагать.

Принимая решение об основных счетах, ЦБ установил также максимальную плату за эту услугу. В настоящее время - это 1,5 евро в месяц. Для лиц, нуждающихся в социальной помощи - не больше 0,75 евро в месяц (50% максимальной платы). В Литве социальную помощь получают около 160 000 жителей.

Правда, крупные коммерческие банки Swedbank, SEB и DNB именно эту услугу обложили максимальной платой – 1,5 евро. Некоторые банки предложили новые планы еще до 1 февраля.

ЦБ может раз в год пересматривать плату за пакет основных услуг.

Вместе с появлением новой услуги исчезает и плата за получение средств из другого банка, которую ЦБ считал порочной. Коммерческие банки отказываются от этого налога.

ЦБ также заметил, что некоторые банки облагали налогами каждую операцию по обналичиванию средств. В пакете услуг устанавливается возможность бесплатно обналичить до 550 евро в месяц.

За установленную плату клиенты смогут делать до 10 денежных переводов в евро в месяц, бесплатно получать платежные карты, их обслуживание и обновление.

Крупные коммерческие банки также ввели месячный налог на повседневные операции. Жители, которые не выбрали пакет услуг, будут платить за счет налог в размере 0,7-0,8 евро/в месяц.

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