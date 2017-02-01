Новый порядок: те, кто не выбрал план, будут платить за счет в банке

1 февраля, в среду, вступают в силу новые требования Центробанка Литвы (ЦБ) к коммерческим банкам и униям. С начала февраля банки и унии обязаны предложить клиентам услугу основного счета и пакет услуг.

ЦБ напоминает, что это необязательная услуга, однако по требованию клиента банк или уния должны ее предлагать.

Принимая решение об основных счетах, ЦБ установил также максимальную плату за эту услугу. В настоящее время - это 1,5 евро в месяц. Для лиц, нуждающихся в социальной помощи - не больше 0,75 евро в месяц (50% максимальной платы). В Литве социальную помощь получают около 160 000 жителей.

Правда, крупные коммерческие банки Swedbank, SEB и DNB именно эту услугу обложили максимальной платой – 1,5 евро. Некоторые банки предложили новые планы еще до 1 февраля.

ЦБ может раз в год пересматривать плату за пакет основных услуг.

Вместе с появлением новой услуги исчезает и плата за получение средств из другого банка, которую ЦБ считал порочной. Коммерческие банки отказываются от этого налога.

ЦБ также заметил, что некоторые банки облагали налогами каждую операцию по обналичиванию средств. В пакете услуг устанавливается возможность бесплатно обналичить до 550 евро в месяц.

За установленную плату клиенты смогут делать до 10 денежных переводов в евро в месяц, бесплатно получать платежные карты, их обслуживание и обновление.

Крупные коммерческие банки также ввели месячный налог на повседневные операции. Жители, которые не выбрали пакет услуг, будут платить за счет налог в размере 0,7-0,8 евро/в месяц.