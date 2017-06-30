Новый порядок: отпускные могут омрачить отпуск

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ru.DELFI.lt
пятница, 30 июня 2017 г. 11:44
С июля в силу вступили новые правовые акты, в связи с чем несколько иначе будет расчитываться средняя зарплата, от размера которой зависит размер отпускных, компенсация за неиспользованный отпуск и другие выплаты.
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В новом Трудовом кодексе предусмотрено, из чего состоит заработная плата, а в измененном решении Правительства утверждено, как будет рассчитываться средняя заработная плата, которая выплачивается, например, за ежегодный отпуск.

С июля при расчете средней зарплаты больше не будут учитываться премии, которыми поощрялся работник.

Средняя зарплата будет расчитываться из доходов, полученных за 3 месяца, поделенных на количество приходившихся на этот срок рабочих дней. Полученная сумма умножается на количество рабочих дней, приходящихся на отпуск.

Например, если «на бумаге» зарплата Йонаса составляет 500 евро, и каждый месяц он работал 22 рабочих дней, а затем в течение двух недель отдыхал (10 рабочих дней, плюс две субботы и воскресенья), ему начислят 227,27 евро отпускных (500x3 / ( 22x3) x10 = 227,27).

При старом кодексе, если в один из месяцев Йонас получил премию в 100 евро, то выйдя в отпуск до вступления в силу нового кодекса от получил бы 242,42 евро отпускных (100 + 500x3) / (22x3) x10 = 242,42).

С 1 июля премии больше не будут входить в расчетную сумму, поэтому гипотетический Йонас сейчас получил бы на 15,15 евро меньше.

Президент Литовской ассоциации бухгалтеров и аудиторов Дайва Чибирене признала, что с вступлением в силу нового кодекса часть работников может получить меньшие отпускные и другие льготы, которые связаны со средней заработной платой.

«До сих пор бонусы работникам были включены в расчет их средней заработной платы. Например, при увольнении работника при расчете компенсации за неиспользованный отпуск или другие выплаты, учитывались и премии, и надбавки. Сейчас же будет считаться, что это не является частью зарплаты, значит, по крайней мере, некоторая часть работников получит меньшие отпускные, выходные пособия и другие компенсации», - прокомментировала она.

Президент ассоциации считает, что новое положение является по существу логичным. Если работник получил премию за определенный месяц, это не означает, что от этого должны зависеть и другие выплаты, потому что когда человек идет в отпуск, то премию ему не выплачивают.

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