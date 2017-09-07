На вопрос журналиста, видит ли он сегодня в банковском секторе болезненные места, которые могут проявиться в случае кризиса, он ответил:

"На этот вопрос нет одного ответа. Никто не знает ни когда, ни каким будет следующий удар. Никто не знает, что он вызовет. Однако в отличие от начала 2008 года, экономика Литвы сейчас намного лучше готова к такому внешнему удару. Урок очень хорошо выучен. Лучше сбалансированы не только банковская, но и зарубежная торговля, стабильнее государственные финансы, цена займов неожиданно низкая.

Что интересно - как у жителей, так и у компаний есть финансовый резерв, т.е. они немного откладывают на плохие времена. С другой стороны, в отношении такого кризиса, как был в прошлый раз, установлены предохранители. Банки регулируются намного жестче, поэтому я не думаю, что кризис может произойти из-за проблем в банковском секторе. Если он наступит, его природа может быть абсолютно иной. Это может быть геополитический кризис.

В таком случае я бы хотел всех успокоить, что банки подготовлены лучше, чем когда либо, чтобы сдержать этот стресс".

Заменивший на этом послу Стасиса Кропаса, который стоял во главе ассоциации почти десять лет М.Залаторюс с 1994 года до нынешнего момента работал с Шведском торговом совете.

В интервью DELFI он заявил, что клиентам нужно радоваться прибыльности банков.