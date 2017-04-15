Новые планы: за алкоголем будем ездить не только в Польшу, но и Латвию?

Планы правительства Литвы по ужесточению контроля над производством и ограничению продажи алкоголя становятся причиной активных дискуссий на эту тему.

Вполне возможно, что в стране начнет процветать не только теневая торговля, но и нелегальное производство алкоголя. Высказываются и сомнения, смогут ли правоохранительные органы при нынешних ресурсах обеспечить достаточный контроль над границами с Беларусью и Россией и обеспечить контроль над нелегальным алкогольным бизнесом.

Кроме того, уже идут подсчёты того, сколько покупателей алкоголя из проживающих на польско-литовской границе потеряют литовские торговцы.

Мачюлис: ситуация кардинально не изменится

Экономист Нериюс Мачулис утверждает, что не считает, что ситуация должна кардинально измениться.

"Я считаю, что каждый может себя спросить, будет ли он из-за того, что время продажи алкоголя ужесточается и алкоголь продается только с 10:00 до 20:00, ездить в Польшу или производить алкоголь в лесу. Однозначно, нет. Давайте признаем, что эта ситуация тенденциозно драматизируется", - прокомментировал экономист в интервью DELFI.

Однако он признаёт, что нынешняя политика может вызвать последствия.

"Резкое повышение акцизов может стать причиной отрицательных последствий, и возможно появление какой-то бизнес-группировки, которая действовала бы нелегально и пыталась бы торговать алкоголем", - сказал он.

По словам Нериюса Мачюлиса, если есть какие-то сомнения по поводу возможности государства контролировать контрабандные потоки, должны быть выделены дополнительные ресурсы.

Шиленас: это затронет потребителей

Тем временем, президент Литовского института свободного рынка, экономист Жильвинас Шиленас придерживается другого мнения.

Он планы правительства сравнивает с другими странами Европейского союза и утверждает, что политика в области алкоголя в стране самая жесткое среди членов ЕС.

Он акцентирует, что больше всего перемены в этой области почувствуют на себе не производители алкоголя, мелкие предприниматели, торгующие алкоголем.

"Если будет принято решение по поводу специализированных магазинов алкоголя, и алкогольные напитки будут продаваться только в них, это будет большим ударом по маленьким магазинам по элементарной причине: большие торговые центры без проблем могут оборудовать алкогольные отделы с кассиром и отдельным входом, тем временем маленькие магазины этого не смогут сделать", - говорит экономист.

По словам собеседника DELFI, больше всего вопрос ужесточения продаж алкоголя затронет потребителя. По его словам, даже ещё не приняв новую редакцию законопроекта, Литва уже опережает страны Скандинавии по недоступности алкоголя, так как акцизы в нашей стране выше, чем в Скандинавии, а зарплаты ниже.

По этой причине, считает Шиленас, в соседнюю Польшу станет ездить еще больше людей, причём за алкоголем могут начать ездить и в Латвию, так как там алкоголь дешевле, чем в Литве. Таким образом алкогольный "туризм" наберет обороты, а самой Литве это обойдется дорого.

"Во-первых, как литовцы ездят в Польшу за продуктами питания, они могут начать ездить за алкоголем в Латвию, и совершенно легально. Кроме того, надо признат,ь что акциз люди заплатят не Литве, а другой стране и пополнят бюджеты этих стран. Конечно, есть и большая опасность нелегального производства алкоголя, особенно крепких напитков. Так что, если мы и дальше будем поднимать акцизы, а легальных мест, где можно было бы приобрести алкоголь, будет меньше создастся ниша для нелегальных производителей и продавцов", - уверен экономист.