Новая услуга CityBee: автомобиль можно взять в Каунасе, а оставить в Вильнюсе

Компания CityBee, предоставляющая услуга каршеринга (car sharing), или краткосрочной аренды авто выходит на рынок междугороднего сообщения.

14 марта сообщили, что отныне поездки из Вильнюса в Каунас и обратно станут удобнее: автомобиль можно оставить в любой зоне, помеченной знаком CityBee, независимо от того, в каком она городе находится.

"Мы одна из первых компаний каршеринга в мире, которая стала игроком междугороднего сообщения. По числу автомобилей мы равняемся компаниям, действующим в Дании, Германии и Великобритании, а благодаря уникальности рынка, росту спроса и возможности предлагать инновационные – мы уникальны во всем мире", – сказал директор CityBee Ауримас Друтис.

По словам Друтиса, отныне жители Каунаса и Вильнюса могут использовать CityBee для междугороднего сообщения. Взяв машину в Вильнюсе, ее можно будет оставить в Каунасе и наоборот. Особенно актуальной эта услуга должна быть летом, когда на 35 дней все авиарейсы из Вильнюса перенесут в Каунас.