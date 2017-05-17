Новая идея "крестьян": налог за строительство на плодородной земле

"Крестьяне" Виригия Вингрене и спикер Викторас Пранцкетис подготовили проект закона о плодородной земле, в котором предлагают за снятие плодородного слоя земли назначить компенсацию в пользу государства.

Мало того, в законе есть пункт, запрещающий менять назначение земли с целью превращения ее в урбанизированную территорию, если речь идет о плодородной земле. Итак, города не смогут расширяться за счет плодородной земли.

Закон вызывает ряд вопросов - что делать людям, участки которых попадают в плодородные места, и какие налоги они должны платить, чтобы построить дом на своей земле.

"Это один из самых страшных законов из всех, которые мне доводилось видеть. Если он будет принят, то на своей земле мы станем не собственниками, а владельцами плодородного слоя. А власти будут указывать, что мы можем делать с землей", – не скрывал своего отношения президент Литовского института свободного рынка Жильвинас Шиленас.

Такой закон не одобряет и член правления Литовской ассоциации развития недвижимости Витас Забилюс, который сказал, что плодородный слой охраняется, а такой закон избыточный.

Однако Вингрене так не считает. Она утверждает, что закон нужен, чтобы защитить плодородный слой от деградации.

Шиленас сказал, что в соответствии с предложенным законом, поверхностный слой земли не будет принадлежать владельцу, он станет только его пользователем.

"Страшно это тем, что опровергается право собственности. Недра земли тоже человеку не принадлежат, поскольку по нынешним законам они - государственные, на своем участке вы не можете накопать песка, поскольку он вам не принадлежит.

Сейчас доходим до полного абсурда, уже и верхний слой не принадлежит, и то, что глубже. Ты можешь выращивать деревца, капустку, но если делаешь что-то серьезнее – хочешь дом построить, должен платить компенсацию. Люди на своей земле будут арендаторами", – сказал он.

Второй момент - это будет дорого стоить: "Если человек хочет построить дом на своей участке, он должен доказать, что земля там - неплодородная, а если построит, должен заплатить компенсацию за нанесенный плодородному слою ущерб".

Он обратил внимание на то, что точный порядок компенсации не указан.

"Это коснется всех, особенно тех, у кого есть земля сельскохозяйственного назначения. Не известно, что будет с дачными участками, сейчас не могу сказать, поскольку еще до конца все не известно, но на расширении города это скажется", – заметил Шиленас, отметив, что такой закон вообще не нужен, поскольку плодородный слой и без того охраняется законом, регламентирующим, что может делать человек с имеющейся землей.

Вингрене сказала DELFI, что закон не так поняли, в нем есть недостатки, сейчас его дополняют.

По ее словам, компенсацию будут платить только владельцы плодородной земли, планирующие на ней перемены.

"Если человек строит на своей земле дом, он должен – снять плодородный слой и распределить его в другом месте, поскольку этот слой не только место роста растений, но и часть природоохранного права, поскольку он аккумулирует уголь, связывает его, так мы снижаем количество газа, вызывающего парниковый эффект. В таком случае компенсацию платить не придется", – сказала она.

Однако Вингрене подтвердила, что если земля будет использована для расширения города, то необходимо платить компенсацию в госбюджет. "Речь идет о расширении городов за счет плодородной земли. Это не только наша идея, в других странах такая же практика", - сказала депутат.

На вопрос, как будут считать компенсацию, Вингрене ответила, что это дело землеустроителей: "Сейчас ответить на этот вопрос не могу, но в каждом конкретном случае стоимость плодородного слоя подсчитана".