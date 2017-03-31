NordBalt: о ремонте договорились, подписей пока не поставили

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BNS
пятница, 31 марта 2017 г. 14:35
Литовский и шведский операторы электропередающих сетей Litgrid и Svenska Kraftnat договорились с производителем и строителем энергомоста NordBalt - компанией ABB о ремонте смычки, на которой части возникают неисправности, однако договор между сторонами еще не подписан.
Litgrid and LitPol Link
© DELFI / Karolina Pansevič

После его подписания станут известны и сроки проведения работ, говорит один из руководителей Litgrid.

"Разногласий практически нет, насколько я информирован, договорено, просто остался фактор времени, когда каждая из сторон подпишет договор. Это может занять пару недель, может быть, быстрее", - сказал BNS председатель правления Litgrid Римвидас Штилинис. По его словам, ABB произведет ремонт на свои средства.

Литовский министр энергетики Жигимантас Вайчюнас подтвердил в феврале BNS, что главная причина неполадок на NordBalt - муфты , которые подлежат замене.

Как утверждает Litgrid, морские электроэнергетические смычки отключаются в среднем 10 раз в год. В этом году энергомост отключался уже 4 раза, а в прошлом году - около 15 раз, однако в первом полугодии смычка действовала в режиме испытаний, когда неполадки и отключения бывают чаще.

Кабель протяженностью 453 км и стоимостью 550 млн. евро, соединивший Швецию и Литву, был проложен в конце 2015 года.

BNS
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