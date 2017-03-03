Нобелевский лауреат по экономике: деньги — не главное в жизни

Нобелевского лауреата по экономике 2010 года Кристофера Писсаридеса называют одним из отцов современной макроэкономики. В эксклюзивном интервью радио Baltkom, которое он дал специально для круглого стола, посвященного теме денег, британский экономист греческого происхождения, руководитель кафедры экономики Лондонской высшей школы экономики и политических наук рассказал о своем отношении к деньгам.

Baltkom: Деньги, на ваш взгляд, являются приоритетом в современной жизни человека?

Нет, для людей в первую очередь имеет значение их здоровье, их счастье, их благополучие, образование, а деньги уже второстепенны. Говоря более серьёзно, мы знаем из исследований об удовлетворенности жизнью, что деньги не являются самым важным, что приносит жизни удовлетворение. Здоровая жизнь с хорошей семьёй приносит больше удовлетворения, нежели деньги, деньги идут после. Конечно, в условиях экстремальной бедности, когда нет денег на пропитание, они на первом месте, но когда есть достаточно денег, чтобы вести относительно комфортный образ жизни, деньги сдвигаются ниже в списке приоритетов, приносящих удовлетворение.

Baltkom: А где именно находятся деньги в этом списке, и сколько пунктов в этом списке приоритетов?

Таких много, и вы наверняка можете найти их в интернете. Например, есть исследовательская группа в Лондонской школе экономики, работающая над этим под руководством профессора Ричарда Лэйарда, и они проводят исследования вместе с психологами, в результате чего они узнали, что деньги не так важны, в отличие от многих других вещей, которые я ранее упомянул: хорошая работа, хорошая семья, хорошие отношения с другими людьми, хорошее здоровье. Обычно они все стоят над деньгами.

Baltkom: Вы согласны с популярной точкой зрения, что деньги портят людей?

Вы знаете, это выборочно, это то, что мы называем «случайные примеры». Зависит от того, где спрашивать; в Великобритании, например, будут выделять людей из разных социальных слоёв, и их мнение будет более согласованным. Есть и международные исследования, вот, например, мы знаем, что люди в Скандинавии часто отвечают более положительно в пользу других аспектов жизни, нежели о деньгах, в Америке будут чаще называть в числе приоритетов больше деньги. Мы знаем, что, например, в Дании и Норвегии отмечают хороший социальный сервис, который у них есть, общество, которое у них есть, что правительство заботится о тех, кто живёт в бедности, хороший трудовой рынок и обладание богатством опускается в самый низ в списке.

Baltkom: Как деньги влияют на вкусы людей?

Когда доход увеличивается, люди приобретают похожие вещи, только выше качества. Потому что, например, в случае отпуска или иного отдыха более бедные люди обычно ограничиваются дальней поездкой один раз в год или раз в два года. Но чем больше денег, тем чаще ездят, и в более хорошие места, вместо того, чтобы ездить в ближайшую страну, или вместо того, чтобы оставаться в 2-3-звёздочных отелях, вы останавливаетесь в 4-5-звёздочных, при этом потребление увеличивается. Растёт потребление предметов роскоши, товаров высшего качества. Больше денег – значит, есть возможность оплачивать больше услуг. К примеру, если у вас мало денег, то большую часть домашних дел вы делаете сами; в то же время, когда у вас есть достаточно денег, вы покупаете услуги поваров, уборщиц, или вы чаще кушаете в ресторанах, вы часто пользуетесь услугами чистки одежды вместо того чтобы стирать дома. Это то, что видно на практике, как показывают исследования.

Baltkom: Можно ли говорить, что мы обязаны тому, что имеем, деньгам?

То, что мы имеем сейчас, — это благодаря имеющимся знаниям, как делать какие-либо вещи, благодаря хорошему образованию, хорошим технологиям, которые мы изобрели, хорошей организации жизни, что даёт нам больше возможностей для самореализации. И чем больше всего этого, тем больше это даёт нам денег, больше достатка. Именно то, что мы учимся производить больше вещей, более эффективно, и организуем нашу жизнь лучше, — это делает нас богаче. Поэтому деньги приходят наряду со многими вещами, которые являются продуктом знаний, приобретённых нами. Не из-за того, что у нас есть деньги, а благодаря тому, что мы умеем производить, мы получаем эти вещи.

Baltkom: Способно ли общество вернуться к временам, когда мы обменивались вещами без использования денег?

Нет, конечно, нет. Мы может прекратить использовать наличные, мы сейчас используем кредитные карты, интернет-трансферы, вместо того, чтобы платить напрямую. Например, Apple Pay, я считаю, — это одно из больших изобретений, которое позволяет обойтись без наличных, вы просто показываете телефон и с вас считывают, без прямого контакта с физическими деньгами. Со временем будет больше и больше таких изобретений, которые минимизируют использование наличных денег, но мы никогда не вернёмся к системе обмена товарами. Справка. Кристофер Антониу Писсаридес (греч. Χριστόφορος Αντωνίου Πισσαρίδης; родился 20 февраля 1948, Никосия, Кипр) — греко-кипрский британский экономист. В настоящее время руководит кафедрой экономики в Лондонской школе экономики и политических наук. Его научные интересы сосредоточены в области макроэкономики, в частности, труда, экономического роста и экономической политики. Лауреат Нобелевской премии по экономике 2010 года, совместно с Питером Даймондом и Дэйлом Мортенсеном «за исследования рынков с моделями поиска».