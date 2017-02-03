Неутешительный прогноз: продукты будут дорожать еще быстрее

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ru.DELFI.lt
пятница, 3 февраля 2017 г. 08:55
Специалисты Литовского института аграрной экономики сказали, что на рост продуктов питания в стране повлияют не мировые тенденции, а рост зарплат. Сейчас мировые цены на продукты самые высокие за последние два года. Таковы новейшие данные ООН, сообщает LRT.lt.
© sekunde.lt nuotr.

В январе мировые цены на сахар увеличились на 10%, поскольку есть беспокойство в связи с его поставками из Бразилии, которая является крупнейшим экспортером.

Подорожали также растительное масло и молоко.

Эти продукты вместе с мясом и зерном составляют индекс необходимых продуктов по ООН.

По данным ООН, в январе этот индекс был самым высоким с 2015 года.

Между тем литовские специалисты отмечают, что в Литве цены на некоторые продукты в последнее время достигли самой низкой отметки, особенно на молоко, однако в ближайшее время ожидается их повышение.

По данным Литовского института аграрной экономики, наибольшее влияние на рост цен в Литве оказал рост зарплат и подорожание энергетических продуктов, к примеру, горючего.

Согласно прогнозам, в этом году быстрее, чем в прошлом, будут расти цены как на продукты, так и на услуги.

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Бизнес

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