Нескончаемый рост цен: чего ждать дальше

В Литве в последнее время быстро растет годовая инфляция, в июле она составляла 3,9%, ее рост больше всего обусловлен внутренними факторами, во-первых это рост цен на услуги, обусловленный ростом зарплат, утверждают экономисты.

Основной фактор роста цен в Литве – подорожание услуг. В июле, по сравнению с июлем 2016 г., цены в этом секторе увеличились на 5,5%.

"Такой неостановимый рост цен на услуги прекрасно отражает напряжение на рынке труда, поскольку услуги при росте цен на труд составляют значимую часть", - сказала в комментарии аналитик банка DNB Индре Гените-Пикчене.

По словам представителя Центробанка Литвы Евы Скачкаускайте, на росте цен на услуги, который в Литве выше, чем в Латвии и Эстонии, сказывается динамика зарплат.

"Поскольку зарплаты в Литве растут быстрее, чем в Латвии и Литве, общий рост цен также выше.

Однако, если сравнить Литву с другими странами Балтии, то выделяются некоторые компоненты: в нашей стране во втором квартале значительно увеличились цены на авиабилеты, а Эстонии и Латвии эти услуги подешевели", - сказала Скачкаускайте.

По ее словам, услуги кафе и ресторанов в Литве дорожали быстрее, чем в соседних странах, косвенно на этом сказался рост акцизов на алкогольные напитки.

"Повышение акцизов на алкогольные напитки увеличили годовую инфляцию в Литве на 0,7%, а повышение тарифа НДС на отопление – еще на 0,2%. Вместе эти факторы увеличили общую инфляцию примерно на четверть", - сказала Скачкаускайте.

Но, по ее словам, цены на продукты в Литве увеличились меньше, чем в Латвии и Эстонии. Литовские потребители в июле платили за продукты питания и неалкогольные напитки в среднем на 2% больше, а

жители Латвии и Эстонии – в среднем на 6% больше, чем год назад.

Гените-Пикчене сказала, что повышение акциза на алкоголь не было основным фактором роста цен.

По ее словам, рост инфляции все больше расшатывает и без того шаткие основы благосостояния жителей Литвы и способствует решению "голосовать ногами".

"Спираль зарплат-инфляции для Литвы не новый диагноз. Это замкнутый круг, в котором цены растут из-за роста зарплат, а зарплаты работодатели повышают, поскольку работники недовольны ростом цен, такое было уже в 2006-2008 гг.

В последнее время в Литве ведется интенсивная охота на квалифицированных работников, а зарплаты растут быстрее всего в ЕС. Нескончаемый поток эмиграции обостряет ситуацию на рынке труда", - сказала аналитик.

Экономист заметила, что цены в Литве растут и потому, что растет спрос - жители жалуются на "зверские" цены, но масштабы потребления не снижаются, а растут.

По прогнозам Скачкаускайте, в следующем году рост цен в Литве замедлится, поскольку замедлится рост цен на нефть, кроме того, в планах нет резкого повышения акцизов и не будет такого быстрого роста зарплат. Однако экономист ЦБ заметила, что продукты питания, возможно, будут дорожать и в следующем году.