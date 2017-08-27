Жительница Шяуляй Реда Гимжунене покупала овощи в такой торговой точке под Аугсбургом. Она рассказала, что сейчас таким образом в основном продают тыквы. Цена зависит от размера.

В этом месте также есть небольшой цветник, где можно нарвать цветов. Остановился у дороги, нарвал цветов, выбрал себе подходящие овощи, бросил в кассовый аппарат деньги и езжай себе дальше.