Немец с сомнительной репутацией хотел бы учредить специализированный банк в Литве

12 участников рынка интересуются возможностью учреждения в Литве специализированного банка, об этом недавно сообщил глава Центробанка Литвы Витас Василяускас. DELFI выяснил, что один из них – WB21, учредитель которого - Михаэль Гастауэр, пользующийся неважной репутацией в западных СМИ.

Ни ЦБ Литвы, ни адвокатская контора Sorainen, представляющая интересы WB21, не комментируют деятельность Гастауэра в Литве. Т.е. не подтвердили и не опровергли информацию о том, что WB21 намерен получить лицензию на учреждение специализированного банка.

DELFI удалось связаться с представителем WB21 в Литве Лауринасом Вильчинскасом, который подтвердил, что компания пытается получить специализированную лицензию.

"Правда, мы пытаемся получить лицензию на учреждение специализированного банка в Литве", – ответил он в электронном письме.

По словам представителя WB21, компания в сентябре 2016 года начала переводить свои бизнес операции из Лондона в Берлин из-за Brexit.

"Литва и Германия будут два места, где WB21 будет заниматься своей деятельностью и обслуживать клиентов", – сказал Вилчинскас.

Он указал, что WB21 в Вильнюсе намерена трудоустроить около 180 человек.

"Литовский центр будет оперативным клиентов, в нем будут департаменты права, платежей и обслуживания клиентов", – сказал Вилчинскас.

С 1 января 2017 года в Литве появилась возможность учредить специализированный банк. Особенность новшества – вместо 5 млн. евро уставный капитал может составлять всего 1 млн.

Офис WB21 находится на ул. Йогайлос, 4, в Вильнюсе. По данным "Содры", 21 марта в компании было 4 работника, средняя зарплата которых в январе была 2141,78 евро, в феврале – 1660,52 евро "на бумаге".

На сайте Rekvizitai.lt есть номер телефона компании, но на звонок ответила служащая офиса Sorainen.

У учредительном акте WB21 указаны пять человек, которые представляют компанию в нотариальных конторах, реестре юридических лиц и т.д. Это партнер Sorainen Томас Контаутас, юристы Sorainen Артурас Асакавичюс, Витаутас Сабалис и Лаура Матузайте, а также глава Luxury Concierge Миндаугас Шиманаускас. Ни Контаутас, ни Шиманаускас комментировать деятельность WB21 комментировать не стали.

Гастауэр прославился после Brexit. WB21 одна из первых объявила о переносе офиса из Лондона в Берлин.

Журналисты подозревали, что капитал Гастауэра неясного происхождения.

В октябре и ноябре 2017 года в изданиях Financial Times, Süddeutsche Zeitung и The Heureka появились неблагоприятные для Гастауэра статьи.

"Учредитель WB21 ранее был судим за возможное хищение миллионов долларов США", – сообщает Financial Times.

Мало того, в статье рассказывается о том, что британская компания Sportingbet подавала на Гастауэра и его компанию в суд, обвинив его в краже миллионов фунтов стерлингов Apax. Чем закончился процесс, изданию выяснить не удалось.

The Heureka представило статью под названием: "Оружие, растраты, мошенничество: подозрительная история основателя WB21 Гатауэра". В статье рассказано как об Apax, так и о других компаниях предпринимателя. Рассказано о его судимости в Швейцарии за мошенничество и незаконное хранение оружия.