Некоторым эмигрантам придется распрощаться с мечтой о недвижимости в Литве

В соответствии с законом, который вступит в силу в начале июля, банки меняют условия кредитования покупки жилья. Из-за этого некоторым эмигрантам придется распрощаться с мечтой об ипотеке и покупке недвижимости в Литве.

Это особенно актуально для эмигрантов, которые получают зарплаты не в евро и живут, к примеру, в Великобритании, Норвегии, Дании, других странах не еврозоны, США или в России.

Прогнозируют, что эти перемены скажутся на рынке недвижимости. Правда, не все банки намерены ограничить выдачу ипотечных кредитов эмигрантам, а только те, которые не боятся убытков, вызванных колебаниями курса валюты.

Читательница DELFI Ева (имя и фамилия редакции известны) рассказала, что у нее в Литве есть хорошо оплачиваемая творческая работа. Ее друг последние несколько лет работает в Великобритании и получает хорошую зарплату.

Пара планирует поселится в Литве и уже 9 месяцев ищет подходящее жилье в Вильнюсе.

"Нам нравится Старый город, поэтому мы искали мансарду. Конечно, это более рискованное решение, чем новостройки, но если хорошо поискать, то можно найти стоящий вариант по доступной цене. Конечно, вопрос еще, сколько будет стоить замена крыши и ремонт", – сказала собеседница.

Недавно пара нашла мансарду в 60 кв. м рядом с проспектом Гедиминаса, но их мечта не была осуществлена.

"Брокер все торопил нас заключать сделку, заплатить аванс. Мы в начале июня посетили два банка. Во-первых, нас предупредили, что это неликвидная недвижимость, поэтому кредит составит всего 70% стоимости. Значит, реально 50-70%.

Но было еще одно требование – чтобы у нас было еще по 500 евро на ремонт каждого кв. м будущего жилья. Одним словом, чтобы получить кредит, мы должны были вложить еще 60 000 евро своих средств. У нас была только половина этой суммы. О мансарде, пришлось забыть", – сказала девушка.

Банк не впечатлила и большая зарплата молодого человека. Кроме того, им сказали, что с 1 июля вообще не будут давать ипотечные кредиты тем, кто живет в Великобритании.

Представитель банка SEB Гинтаутас Гиржадас обратил внимание на то, что с 1 июля вступает в силу новый закон о кредитовании жителей, из-за которого получающим зарплаты не в евро будет непросто получить ипотечный кредит.

После вступления закона SEB не будет предоставлять кредиты в зарубежной валюте.

"По этой причине мы не сможем давать кредиты клиентам (живущим как в Литве, так и за рубежом), которые получают зарплату не в евро. Ипотечные кредиты банк SEB предоставляет только в евро", – сказал Гиржадас.

Представители SEB не указали, какую часть кредитов предоставляет не в евро.

Правда, не все банки намерены соблюдать такую политику. Пресс-секретарь DNB Валдас Лопета сказал, что в представляемом им банке с 1 июля условия кредитования сильно не изменятся.

"Этот закон почти не повлияет на клиентов нашего банка. Мы создаем необходимые продукты и систему информирования клиентов так, чтобы отвечать всем требованиям", – сказал он, заметив, что банк выдает около 10% кредитов в другой валюте.

Представитель Swedbank Томас Пуликас не ответил, сколько клиентов получает кредиты не в евро. Но сказал, что большая часть клиентов - жители Литвы, получающие зарплату в местной валюте.

Он признал, что из-за закона, который вступит в силу с 1 июля, будут изменения в условиях финансирования клиентов, получающих доходы в другой валюте или живут за границей.

"Надо отметить, что в требованиях не все расписано до конца. Мы будем искать возможные решения, которые помогут удовлетворить новые требования.

Но пока эти меры не осуществлены, вероятно, после 1 июля финансирование таких клиентов будет ограничено", – сказал представитель Swedbank.

Директор Литовской ассоциации недвижимости Миндаугас Статулявичюс признал, что новый закон подействует на рынок недвижимости.

"Да, влияние будет. Какого масштаба? Пока трудно сказать. Кроме того, может соотечественники будут искать альтернативу. Может, кредитные унии будут давать кредиты. Конечно, их проценты неконкурентные, но для некоторых это - выход. С другой стороны, может, другие банки станут активнее. Но видно рынок как-то отреагирует на запрет", – сказал Статулявичюс.

По его словам, сложно сказать, какую часть недвижимости в Литве покупают эмигранты. Но это вряд ли больше 3–5%. Однако в их числе много тех, кто покупает недвижимость без кредита.