Неисправная смычка ЛЭП NordBalt не будет работать до конца июля

Смычка линий электропередачи (ЛЭП) Литвы со Швецией Nord Balt отключилась в воскресенье, есть предположения, что из-за неисправности морского кабеля электросмычка не будет действовать до конца июля.

Шведский оператор системы электропередачи Svenska kraftnät сообщил через биржу электроэнергии Nord Pool, что NordBalt отключилась из-за неисправности подводного кабеля.

Литовский производитель электроэнергии Lietuvos energijos gamyba (LEG) сообщил, что в воскресенье вечером были активированы аварийные резервные мощности Круонисской гидроаккумуляционной станции - она работала до полуночи. ГЭС была вновь включены сегодня утром и действует до сих пор.

Пресс-атташе LEG Валентас Нявера сказал BNS, что пока неясно, будет ли включен 9-ый блок электростанции Lietuvos elektrine мощностью 455 мегаватт. Его включают, если на бирже сильно дорожает электроэнергия.

Nord Pool указывает, что в понедельник электроэнергия в Литве стоит 37,7 евро за мегаватт-час - примерно на 26,9% дороже, чем в воскресенье.