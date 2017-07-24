Неисправная смычка ЛЭП NordBalt не будет работать до конца июля

 (6)
BNS
понедельник, 24 июля 2017 г. 14:43
Смычка линий электропередачи (ЛЭП) Литвы со Швецией Nord Balt отключилась в воскресенье, есть предположения, что из-за неисправности морского кабеля электросмычка не будет действовать до конца июля.
Nordbalt
© Bendrovės nuotr.

Шведский оператор системы электропередачи Svenska kraftnät сообщил через биржу электроэнергии Nord Pool, что NordBalt отключилась из-за неисправности подводного кабеля.

Литовский производитель электроэнергии Lietuvos energijos gamyba (LEG) сообщил, что в воскресенье вечером были активированы аварийные резервные мощности Круонисской гидроаккумуляционной станции - она работала до полуночи. ГЭС была вновь включены сегодня утром и действует до сих пор.

Пресс-атташе LEG Валентас Нявера сказал BNS, что пока неясно, будет ли включен 9-ый блок электростанции Lietuvos elektrine мощностью 455 мегаватт. Его включают, если на бирже сильно дорожает электроэнергия.

Nord Pool указывает, что в понедельник электроэнергия в Литве стоит 37,7 евро за мегаватт-час - примерно на 26,9% дороже, чем в воскресенье.

BNS
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Бизнес

Неисправная смычка ЛЭП NordBalt не будет работать до конца июля (6)

Nordbalt
Смычка линий электропередачи (ЛЭП) Литвы со Швецией Nord Balt отключилась в воскресенье, есть предположения, что из-за неисправности морского кабеля электросмычка не будет действовать до конца июля.

Стало известно, кто платил самую высокую среднюю зарплату в июне (1)

Стало известно, кто платил самую высокую среднюю зарплату в июне
С начала этого года СОДРА публикует рейтинг среднего уровеня зарплат, которые платят компании и организации с числом работников более 3 человек. В июне лишь в одной фирме средняя зарплата превысила 10 000 евро.

МВФ прогнозирует подъем мировой экономики за счет Европы (9)

Tarptautinis valiutos fondas
Мир находится в преддверии самого масштабного за последние десять лет скачка экономики и его локомотивом выступит Европа. Таков прогноз аналитиков Международного валютного фонда (МВФ), распространивших в понедельник, 24 июля, корректировки своего выпускаемого раз в полугодие прогноза конъюнктуры мирового рынка.

Перевозчики зерна будут конкурировать за грузы (3)

Перевозчики зерна будут конкурировать за грузы
В этом году литовские производители зерна намерены экспортировать около 4 млн. тонн своей продукции, поэтому они отмечают, что процесс транспортировки в Клайпедский порт должен быть слаженный. Однако конкуренция за эти грузы в этом году будет более острой.

Прибыль литовского туроператора Novaturas составила 4,5 млн. евро (4)

Прибыль литовского туроператора Novaturas составила 4,5 млн. евро
В прошлом году консолидированная выручка литовского туроператора Novaturas, принадлежащего крупнейшему в Восточной и Центральной Европе инвестфонду частного капитала Enterprise Investors , составила 101,587 млн. евро - на 2,3% больше, чем в 2015 году, когда она составила 99,308 млн. евро.
Facebook друзья