Недовольны ценами в Паланге - вы еще не были в Неринге!

Те, кто выражает недовольство ценами на услуги и питание в Паланге, этим летом, скорее всего, ещё не были в Неринге: отпуск на Куршской косе становится всё более дорогим. В скором времени, вполне возможно, отдых на этом курорте станет привилегии исключительно богатых.

Начнем с путешествия на Куршскую косу - для семьи из 4 человек она обошлась бы в 33 евро, не считая топливо.

Перебраться на легковом на легковом автомобиле через залив стоит 11 евро, - для пассажира 80 евроцентов. Для семьи из 4 человек это обойдется в 13 евро. 20 евро придётся заплатить за въезд в администрируемый самоуправлением Неринги Национальный парк куршской косы.

"Цель сбора состоит в том, чтобы отдыхающие выбирали альтернативные транспортные средства - можно приехать на автобусе, на пароме, на поезде. Выход можно найти", - говорит мэр самоуправления Неринги Дарюс Ясайтис.

Да и на самом курорте бросается в глаза то, что цены на некоторые товары и услуги выше, чем в Паланге. Например, велосипед на час здесь можно взять за 3 евро, в Паланге за 2. Однако больше всего удивляют цены на копченую рыбу: в кафе рядом с морем копченые лещи стоят от 4 до 9 евро, окуни - 5 евро, угри - 50 евро.

В киоске рядом с автовокзалом цены на лещей такие же, и только угри дешевле - от 36 до 45 евро. И рыба по такой цене продается не в каком-нибудь крупном городе, а в рыбацкой деревушке с давними традициями рядом с Куршской косой.

Что касается цен на другие продукты, то полкилограмма клубники тут стоит от 3 до 4 евро. В связи с этим, не удивляют очереди в торговых центрах, а также то, что нередко отдыхающие тут едят собственноручно приготовленные и даже привезённые "с материка" бутерброды: обедать в кафе слишком дорого.

Представитель частного бизнеса Неринги Ирма Балтрушайтене признаёт, что цены на курорте действительно высокие. По ее словам, это связано с более высокими расходами на логистику. Кроме того, она акцентировала и более высокое качество товаров и услуг.

"Я согласна, что цены очень высокие. Иногда даже сложно что-то комментировать. Но, во-первых, нужно выяснить, где были выловлены те угри, которых продают в Паланге - в Куршском заливе или привезены из Дании. Кроме того надо обратить внимание, действительно ли они копчёные или только замоченные в растворе с запахом дыма, а потом лишь короткое время подержанные на дыму", - задается вопросом женщина.

По ее словам, в Ниде есть только два места, где на самом деле коптят рыбу. Несмотря на то, что цены там высокие, рыба там раскупается быстро. Она также отметила, что высокие цены обусловлены удалённостью региона, ведь, например, для того, чтобы починить те же велосипеды, которые сдаются в аренду, предприниматели везут их Клайпеду, до которой добираться в два раза дальше, чем из Паланги.

Кроме того, постоянно приходится тратить время и деньги, чтобы перебраться через залив. "Несмотря на то что жители Неринги могут переправляться без очереди, тем не менее, и переправляясь без очереди, иногда надо ждать в очереди", - говорит Балтрушайтене.