Название Statoil меняют уже в трех крупных городах

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ru.DELFI.lt
среда, 26 апреля 2017 г. 16:46
АЗС Statoil около оживленной ул. Гележинё Вилко, в Вильнюсе меняет свое название. Вместо оранжевой капли на синем фоне появилась красная буква K, от названия Circle K.
© DELFI / Domantas Pipas

Глава маркетинга компании Circle K Индре Чесунене сказала DELFI, что названия сменили и еще на двух АЗС - по одной в Каунасе и Клайпеде.

"Мы готовимся к тому, чтобы запустить новость, сеть большая, за одну ночь все не сделаешь", – сказала она.

Примерно месяц назад первая АЗС с названием Circle K появилась в Рокишкисе.

Все АЗС Statoil в Circle K переименуют до конца 2017 года.

Ранее уже сообщалось, что норвежской концерн 5 лет назад продал бизнес розничной торговли горючим Statoil, включая литовскую сеть, канадской группе Alimentation Couche-Tard Inc., которой принадлежат АЗС и магазины, известные во всем мире под названием Circle K.

"Circle K многим известна во всем мире – это крупнейший бренд, которым управляют по принципу Couche-Tard, у него 15 000 точек розничной торговли и АЗС во всем мире, в которых работают больше 100 000 человек, каждый день сеть обслуживает миллион клиентов", – сказано в сообщении.

Circle K Lietuva (ранее Statoil Fuel & Retail Lietuva) - один из лидеров розничной торговли горючим в Литве, которому принадлежат 80 АЗС. В 2017 году планируют открыть еще 6 новых АЗС.

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