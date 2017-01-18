Науседа: желающие уехать в Великобританию должны задуматься

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ru.DELFI.lt
среда, 18 января 2017 г. 08:33
Экономисты говорят, что выход Великобритании из Европейского союза может усложнить торговые отношения. Изменятся и условия труда иммигрантов.
Gitanas Nausėda
© Asm. arch. nuotr.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, определяя принципы Brexit на будущее, сказала, что страна полностью и безоговорочно выйдет из Сообщества. Это откроет новую страницу в отношениях с Европейским Союзом, так будущий выход из сообщества рисует сама Мэй.

По словам премьер-министра Великобритании, страна не будет частью единого рынка, она также покинет Таможенный союз.

По словам экономиста банка SEB Гитанаса Науседы, это означает, что модели Швейцарии и Норвегии в отношении британцев не будут применяться, а они подразумевают свободную торговлю с Европейским Союзом, однако ограничивают самостоятельность этих стран.

По мнению экономиста, хотя Соединенное Королевство еще само не знает исход переговоров с главами ЕС, вполне реалистичной выглядит канадская модель, которая не подразумевает введение таможенных пошлин.

Однако, по словам Г.Науседы, задуматься должны и граждане Литвы, планирующие уехать в эту страну или недавно переселившиеся в Соединенное Королевство. Т.Мэй дала понять, что государство будет принимать только ограниченное число квалифицированной рабочей силы.

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