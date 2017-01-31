Науседа: зарплаты в этом году будут расти быстрее, чем цены

Зарплаты в этом году будут расти быстрее, чем цены, сказал в интервью LRT советник президента банка SEB Гитанас Науседа.

По его словам, в соответствии с прогнозами, зарплаты в среднем должны увеличиться на 6–6,5%, а цены – на 2–3%. Экономист согласен, что все же будут люди, доходы которых в этом году не увеличатся, а у некоторых они вырастут на 15–20%.

По словам Науседы, некоторые тенденции были заметны уже в 2016 г., они сохранятся и в 2017 г. "Только, наверное, в сфере цен, к сожалению, надеяться на такую инфляцию, как в прошлом году, не придется. Этому есть несколько причин", – сказал Науседа.

По его словам, первая причина – цены будут расти из-за подорожания энергетических ресурсов. "Когда рост расходов на труд превысит расширение производительности труда, увеличиваются средства, которые идут на зарплаты, в стоимости единичной продукции.

Это особенно чувствуется в секторе услуг, поскольку там уровень конкуренции ниже, чем на рынке товаров. Поэтому поставщики услуг понемногу стараются включить эти растущие расходы в цену и перебросить на плечи потребителей", – сказал Науседа.

Он прибавил – на ценах скажется и политика акцизов, например, с 1 марта вырастут акцизы на алкоголь.

"Это почувствуем также в секторе питания, если человек, скажем, захочет выпить бокал вина. Это будет стоить заметно дороже, поскольку на слабый алкоголь акцизы вырастут очень сильно", – сказал Науседа.

По словам эксперта, последняя причина, которая приведет к росту цен, – растущий спрос. "Торговцы тогда могут вести себя свободнее.

Когда они видят, что рост цен не сказывается отрицательно на росте потребления, они могут поднять цены в группе товаров, цены которых довольно ощутимы так, как им будет выгодно", – сказал Науседа.

Он обратил внимание – в этом году зарплаты все же будут расти быстрее, чем цены: "Я думаю, что и в этом году зарплаты будут расти быстрее, чем в среднем цены. Только, наверное, не будет такого отрыва, какой был в прошлом году. Рост зарплат может составить 6–6,5%, а цен - 2–3%. Наш конкретный прогноз– 2,5%", – сказал Науседа.

Эксперт акцентирует – все же есть немалая часть людей, у которых зарплаты в этом году не изменится.

"Эти люди будут говорить – ну и что с того, что статистика что-то показывает, мои доходы не изменились, а инфляцию я чувствую, поэтому уровень моей жизни ухудшился. Было бы сложно с ними спорить, а вот доходы другой части людей увеличатся не на 6%, как установлено в среднем, а на 15–20%, как это было в 2016 г."